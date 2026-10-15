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¿Qué se sabe del tiroteo que se registró en una escuela primaria de Oregon, Estados Unidos?

La Policía confirmó que entre las víctimas hay niños. La cifra de fallecidos continúa siendo objeto de reportes preliminares.

Tiroteo en Oregon
Foto: AFP

Valentina Bernal

AFP

octubre 15 de 2026
07:16 p. m.
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Un tiroteo registrado este jueves 15 de octubre en la escuela primaria Silver Rail, ubicada en Bend, en el estado de Oregon, Estados Unidos, dejó múltiples víctimas, incluidos menores de edad.

Las autoridades confirmaron que el presunto atacante murió en el lugar, aunque todavía no se había establecido quién le disparó

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El hecho provocó un amplio despliegue policial y obligó a activar los protocolos de emergencia en el centro educativo.

¿Cómo comenzó el tiroteo y qué se sabe del atacante?

De acuerdo con la información entregada por la Policía de Bend, la primera alerta se recibió alrededor de las 12:59 p. m., hora local. La llamada advertía que alguien había disparado contra un vehículo estacionado afuera de la escuela.

Poco después, las autoridades recibieron nuevos reportes de emergencia que indicaban que el sospechoso había ingresado al establecimiento y que se estaban produciendo disparos en el interior.

Los agentes llegaron al lugar pocos minutos después de la primera llamada. Según explicó Sheila Miller, portavoz del departamento de Policía, transcurrieron apenas unos segundos desde su llegada hasta que recibieron por radio la información de que el sospechoso había sido abatido.

Sin embargo, las autoridades no habían determinado quién efectuó el disparo que terminó con la vida del presunto atacante.

¿Cuántas personas resultaron heridas y qué pasó con los estudiantes?

La portavoz policial confirmó que entre las víctimas había niños, pero inicialmente no precisó cuántas personas habían muerto o resultado heridas.

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Lo que sí se informó fue que al menos dos personas fueron trasladadas a un hospital cercano. Su estado de salud no había sido establecido públicamente en los primeros reportes.

¿Dónde queda la escuela Silver Rail?

La institución está ubicada en la ciudad de Bend, en el centro del estado de Oregon, a más de 160 kilómetros al sureste de Portland.

Se trata de una escuela de educación primaria que recibe estudiantes desde jardín de infancia hasta quinto grado. Según datos del Departamento de Educación de Oregon citados por Associated Press, el establecimiento tenía 459 alumnos matriculados el año anterior.

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