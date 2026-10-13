Bogotá avanza en las obras del puente de la carrera Séptima con calle 100, cuya estructura debe ser desmontada como parte de la intervención vial del sector.

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Aunque las labores estaban previstas inicialmente para noviembre, la Administración distrital decidió adelantarlas para cumplir el compromiso de habilitar el puente en un año.

Sin embargo, las fuertes lluvias registradas durante el sábado y el lunes festivo afectaron el cronograma de trabajo.

¿Por qué no pudieron desmontar el puente de la carrera Séptima con calle 100?

Según explicó Orlando Molano, director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), los equipos permanecieron trabajando desde el viernes, pero las condiciones meteorológicas impidieron avanzar al ritmo esperado.

El funcionario señaló que una parte importante de las labores requiere el uso de equipos eléctricos, por lo que continuar durante las lluvias podía poner en peligro a los trabajadores.

Para nosotros lo más importante siempre va a ser la seguridad, no solo de las personas que trabajan en la obra, sino, por supuesto, de los transeúntes y vehículos que transitan por esta zona.

Por esta razón, las suspensiones temporales respondieron a medidas de prevención para proteger tanto al personal de la obra como a quienes se movilizan por el sector.

¿En qué avanzaron?

Pese a las dificultades climáticas, el contratista aumentó el personal disponible, reforzó los equipos y ajustó los protocolos de seguridad con el propósito de avanzar en el desmonte.

Como resultado de las labores realizadas durante el puente festivo, se logró retirar dos vigas de aproximadamente 35 toneladas cada una y 19 metros de longitud.

La estrategia de concentrar los trabajos durante el receso escolar buscaba reducir el tiempo de intervención y disminuir las afectaciones a la movilidad, aprovechando que durante esos días se esperaba una menor circulación de vehículos.

Inicialmente, el plan contemplaba desmontar una viga por noche. No obstante, la decisión técnica fue intensificar las actividades durante el fin de semana para acelerar el proceso.

¿Cuándo continuarán las labores de desmonte?

El IDU informó que los trabajos seguirán durante esta semana, siempre que las condiciones climáticas lo permitan. La programación contempla jornadas nocturnas e incluso la posibilidad de continuar durante el próximo fin de semana.

Asimismo, el director del IDU aclaró que la situación no representa, por ahora, retrasos ni costos adicionales para el proyecto.