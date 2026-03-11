¿Cómo se encuentra Chaparral, epicentro del sismo de magnitud 5,6 registrado en la madrugada?

Chaparral, ubicado a 157 km de Ibagué, Tolima, fue epicentro del sismo de magnitud 5,6 registrado en la madrugada del martes 3 de octubre, que se sintió con fuerza en ciudades principales como Bogotá, Cali, Medellín, Villavicencio, Pereira y Manizales.

En el municipio, que ha registrado mayor actividad sísmica desde el terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto, se registró el colapso de algunas estructuras y daños internos en otras.

Enriqueta Rivera, habitante de Chaparral, señaló en diálogo con Noticias RCN que los últimos meses no han podido conciliar el sueño: “Es una zozobra todos los días y todas las noches. Es duro para cualquier persona”.

Negocios y viviendas resultaron afectados por el sismo en Chaparral:

Afectaciones se registraron en el corregimiento de Las Hermosas, en las veredas Argentina y Río Negro, donde el movimiento se sintió con mayor intensidad y una vivienda quedó destruida.

Hilda Rosa Campo, comerciante de Chaparral, indicó entre lágrimas: “Es muy triste ver cómo se acaban 23 años de esfuerzo por completo. Sí, lo material se puede recuperar, pero es difícil ver cómo se apagan los sueños… mi trabajo, el sustento de mi familia”.

José Antonio Silva perdió su casa y, durante el sismo, estuvo a punto de quedar atrapado bajo los escombros: “Lo sentí muy duro. No me podía parar. El movimiento me mandaba de nalgas y traté de proteger mi cabeza por todo lo que cayó”.

Las clases fueron canceladas en el municipio:

En palabras del alcalde de Chaparral, Helver González, fueron registradas “afectaciones en más de 50 viviendas, según el reporte de la Unidad de Gestión del Riesgo Municipal”.

Ante la emergencia, decretó la suspensión temporal de las clases presenciales, regresando a los estudiantes a la virtualidad, al menos mientras se evalúan las condiciones de seguridad en sus colegios.