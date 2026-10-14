Iniciativa para clases gratuitas de inglés en el Quindío

La iniciativa, financiada con recursos del Sistema General de Regalías, llegó a 27 instituciones educativas y fortaleció las competencias pedagógicas para la enseñanza de una segunda lengua en zonas urbanas y rurales del departamento.

El director de AlDesarrollo, Omar Flórez, destacó la culminación del proyecto de fortalecimiento de las competencias comunicativas en inglés en el departamento del Quindío, una iniciativa ejecutada en Armenia y financiada con recursos del Sistema General de Regalías, que alcanzó a 235 docentes de 11 municipios no certificados y 27 instituciones educativas.

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Flórez reafirmó el compromiso de AlDesarrollo con la ejecución de proyectos que generen resultados concretos para las comunidades y contribuyan al fortalecimiento de la educación. Señaló que la entidad continuará trabajando como aliada estratégica en la implementación de iniciativas de calidad, con énfasis en el uso eficiente de los recursos públicos y su impacto en el desarrollo social del país.

El programa estuvo dirigido tanto a licenciados en lenguas extranjeras como a docentes de otras áreas que imparten clases en instituciones educativas urbanas y rurales. Su propósito fue fortalecer las capacidades de los educadores y brindarles herramientas metodológicas para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés en las aulas.

Estrategia de las clases de inglés

La estrategia contempló jornadas de capacitación para los maestros y actividades lúdico-pedagógicas con los estudiantes. Mediante juegos, ejercicios de interacción y recursos tecnológicos, se promovieron espacios participativos para la práctica del idioma y el desarrollo de habilidades comunicativas.

Durante el informe de cierre, la secretaria de Educación del Quindío, Ángela Marín, resaltó los aportes del proyecto en materia de formación académica, fortalecimiento metodológico y herramientas para el trabajo pedagógico. Estos recursos permitirán a los docentes desarrollar estrategias más efectivas para la enseñanza de una segunda lengua.

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Con la culminación del proyecto, AlDesarrollo ratifica su apuesta por el fortalecimiento de las capacidades docentes y la implementación de estrategias pedagógicas que contribuyan a mejorar la enseñanza del inglés y ampliar las oportunidades educativas de niños, niñas y jóvenes del Quindío.