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Ministro del Interior anuncia medidas para enfrentar ataques con drones explosivos tras nuevo atentado en Chocó

El ministro aseguró que la ofensiva contra los grupos responsables de estos ataques se intensificará y manifestó que espera que los resultados sean cada vez más contundentes en los próximos meses.

Noticias RCN

octubre 15 de 2026
01:11 p. m.
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El Chocó volvió a ser escenario de la violencia del ELN tras un ataque con drones cargados con explosivos contra militares del Batallón de Ingenieros en San José del Palmar.

Nuevo ataque con drones en Chocó

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Tres uniformados fueron evacuados a Medellín debido a la gravedad de sus heridas, mientras que los demás afectados permanecen hospitalizados en Quibdó.

Las autoridades calificaron el hecho como una “acción criminal” que vulnera los derechos humanos e infringe las normas del Derecho Internacional Humanitario.

Este ataque se suma a una escalada de violencia que, según reportes oficiales, deja 30 ataques con drones cargados con explosivos en la región en lo corrido del año.

El uso de estos artefactos representa un desafío para las capacidades de respuesta y protección en los territorios chocoanos. A esta situación se suma una grave falla de conectividad y comunicaciones que afecta al departamento y limita la coordinación y la atención de emergencias.

La Defensoría del Pueblo también se pronunció sobre lo ocurrido y advirtió que, aunque hasta el momento no se reportan civiles heridos, este tipo de acciones pone en riesgo a la población no combatiente de la zona.

Gobierno prepara sistemas antidrones para combatir ataques de grupos armados

Nueve soldados resultaron heridos por ataque con drones en San José del Palmar, Chocó
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Por su parte, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció que el Gobierno prepara una serie de medidas para enfrentar los ataques con drones, entre ellas el fortalecimiento de la protección de las estaciones de Policía y la adquisición de sistemas antidrones.

“Nosotros nos estamos preparando para enfrentarlos en ese mismo campo”, afirmó el funcionario.

Según explicó, el Ministerio del Interior trabaja de la mano con el Ministerio de Hacienda para instalar mallas de protección en más de 300 estaciones de Policía del país.

Además, el Gobierno busca adquirir sistemas antidrones móviles para los pelotones y evalúa la compra de equipos estáticos que permitan proteger el perímetro de municipios enteros.

El ministro aseguró que la ofensiva contra los grupos responsables de estos ataques se intensificará y manifestó que espera que los resultados sean cada vez más contundentes en los próximos meses.

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