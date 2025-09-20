Inició el Bienal Internacional de Arte y Ciudad de Bogotá 2025

La Bienal Internacional de Arte y Ciudad de Bogotá 2025 inició este sábado con una impresionante instalación floral en el eje ambiental del centro de la ciudad.

Más de 100.000 flores cultivadas en la sabana de Bogotá fueron ubicadas en el lugar donde corre el río San Francisco, en una obra que busca renaturalizar este importante cuerpo de agua.

Inició la Bienal Internacional de Arte y Ciudad de Bogotá

El preámbulo de la inauguración contó con la presencia del alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, el secretario de cultura, Santiago Trujillo, y el vicepresidente de Asocolflores.

“Cuando digo que es un sitio especial, es que tal vez por aquí corre el alma de Bogotá, por estas calles y por esta zona, aquí está el río Vicachá, río San Francisco, sobre el cual hoy corre el eje ambiental de Bogotá, que también tiene algo simbólico por ser una obra de arte. La sabana de Bogotá que obviamente se conecta muy bien con lo que representa Bogotá arquitectónica e históricamente”, indicó el mandatario.

La instalación, denominada ‘El canto del río’, no solo es un tributo a la belleza natural de la región, sino también un reconocimiento a la industria floricultora del país.

Actualmente, las flores generan más de 240.000 empleos en el país, aportan a la formalidad y son un símbolo.

Entre las obras destacadas de la Bienal se encuentra ‘Techos y Lámparas’ del artista caleño Johann Samboní.

La instalación, ubicada en el Museo de Artes Visuales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, consta de siete esculturas monumentales en forma de gorras deportivas y urbanas, elaboradas con láminas de zinc y varillas.

“La instalación se llama Techos y Lámparas, haciendo alusión por un lado a este tema de los materiales de construcción, el techo, la autoconstrucción en términos identitarios y en términos de construcción de vivienda. Yo creo que es chévere venir a experimentarla aquí en persona”, aseguró Johann Samboní.

La Bienal Internacional de Arte y Ciudad de Bogotá 2025 se presenta como una oportunidad para democratizar el arte y transformar la capital colombiana en un museo de espacio público.

El evento busca resaltar la diversidad cultural y artística de la ciudad, ofreciendo a los ciudadanos y visitantes una experiencia única que combina lo urbano con lo natural, lo tradicional con lo contemporáneo.