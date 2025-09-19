Desmantelan clan familiar que operaba red ilegal de chance en Bogotá

Un grupo familiar conocido como ‘El Dorado’ fue desarticulado por las autoridades tras ser señalado como responsable de coordinar una red de apuestas ilegales en distintas plazas de mercado de Bogotá.

Red familiar coordinada chances ilegales en Bogotá

Según las investigaciones, la estructura obtenía rentas ilícitas de hasta 150 millones de pesos mensuales mediante la venta no autorizada de chance y lotería.

La operación fue liderada por la Fiscalía General de la Nación. Durante los procedimientos de registro y allanamiento realizados en los barrios Santa Fe y Paloquemao, en la localidad de Los Mártires, fueron capturadas 10 personas presuntamente vinculadas a esta red.

Entre los detenidos se encuentra José Ricardo Castro Pacheco, identificado como el principal cabecilla. Las autoridades señalan que era el encargado de administrar los recursos de la organización, incluyendo el pago de nóminas y la entrega de premios a los jugadores.

También fueron capturados su pareja sentimental, Luz Marina Caballero Velandia, y sus hijos, Andrés Ricardo y María Fernanda Castro Caballero, quienes harían parte del núcleo que gestionaba directamente el negocio ilícito.

Los demás involucrados cumplían diversas funciones dentro de la estructura criminal, como reclutar vendedores, distribuir talonarios y colillas manuales, y verificar los listados de apuestas para coordinar pagos a los ganadores.

Durante los operativos se incautaron elementos que serían clave para el proceso judicial, entre ellos: dinero en efectivo, colillas de apuestas, libretas contables, 11 teléfonos celulares, tres computadores portátiles, un disco duro y siete memorias USB.

Cayó grupo familiar que comercializaba de manera ilegal chance y lotería en Bogotá

Una fiscal imputó a los capturados los delitos de concierto para delinquir agravado y ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico. Ninguno de los acusados aceptó los cargos.

Tras las audiencias preliminares, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para el presunto líder de la red, José Ricardo Castro Pacheco. Los demás procesados deberán continuar el proceso bajo detención domiciliaria.