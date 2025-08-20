CANAL RCN
Colombia

Inició el trámite en la Corte Suprema para definir la extradición de ‘Pipe Tuluá’

El líder de La Inmaculada enfrenta cargos relacionados con narcotráfico en Estados Unidos.

Foto: captura de pantalla de video

Noticias RCN

agosto 20 de 2025
01:53 p. m.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia inició el estudio de la solicitud para la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, jefe de La Inmaculada, estructura delictiva dedicada al microtráfico, extorsión y otros delitos en Tuluá, Valle del Cauca, y que recientemente extendió su accionar criminal en Risaralda.

El alto tribunal inició el proceso tras recibir formalmente la solicitud del Ministerio de Justicia.

Los cargos que enfrenta ‘Pipe Tuluá’

Marín Silva enfrenta cargos relacionados con narcotráfico en Estados Unidos y el estudio busca definir si se avala o no su extradición. La Sala Penal del alto tribunal designó al magistrado Gerson Chaverra como ponente del caso. Durante el procedimiento, la Sala Penal notificará al solicitado para que designe su defensa.

Si el tribunal emite un concepto favorable, el presidente Gustavo Petro será quien decida si envía a 'Pipe Tuluá' a una cárcel en Estados Unidos. Sin embargo, si la Corte niega la solicitud, no será enviado al extranjero.

¿Cuál es el prontuario criminal de alias ‘Pipe Tuluá’?

A sus 51 años, Marín Silva enfrenta un total de 51 procesos investigativos, de los cuales ya está vinculado a 49. En 2022, un juzgado especializado de Buga condenó a ‘Pipe Tuluá’ a 30 años de prisión por homicidio.

Su prontuario criminal es extenso y alarmante: se le atribuyen formalmente 47 homicidios en el Valle del Cauca, además de cargos por desaparición forzada y múltiples extorsiones en la región.

Aunque Pipe Tuluá se encuentra tras las rejas, sigue siendo considerado una amenaza. Recientemente, fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad desde la cárcel La Picota en Bogotá. Se espera que el estudio que define el futuro de ‘Pipe Tuluá’ se conozca en aproximadamente cuatro o cinco meses.

