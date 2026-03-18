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Aterradores gritos en la habitación de hotel donde fue encontrada sin vida una estudiante en Floridablanca

La joven de 20 años identificada como María Catalina Camacho fue contrada con heridas de arma blanca en reconocido hotel de Floridablanca.

Noticias RCN

marzo 18 de 2026
11:44 a. m.
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Las autoridades del departamento de Santander investigan la muerte de una joven estudiante universitaria hallada con heridas de arma blanca en el interior de una habitación en un reconocido hotel en Floridablanca.

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La víctima, identificada como María Catalina Camacho, de 20 años, fue encontrada sin vida y con múltiples heridas de arma blanca.

El hallazgo ocurrió sobre las 7:00 de la mañana de este 18 de marzo, en el noveno piso de un hotel ubicado en el sector de Cañaveral, en Floridablanca.

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Los gritos de la joven alertaron a empleados del hotel

Preliminarmente se conoció que se escucharon gritos en la habitación, lo que alertó al personal del hotel, quienes notificaron a las autoridades.

María Catalina Camacho era estudiante de economía de la Universidad Industrial de Santander y ajedrecista en la Liga Santandereana de Ajedrez.

Los empleados fueron los primeros en responder al llamado de auxilio, minutos más tarde, uniformados de la Policía ingresaron a la habitación donde encontraron a la joven con heridas muy graves.

Aunque fue trasladada al centro hospitalario más cercano, donde recibió atención médica de emergencia, a pesar de los esfuerzos del personal sanitario, fue imposible salvarle la vida.

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¿Quién estaría detrás del crimen de la estudiante de 20 años en un hotel?

Las autoridades señalan como principal sospechoso a un hombre que habría acompañado a la víctima horas antes del incidente.

La investigación busca establecer las circunstancias exactas de lo ocurrido y determinar la identidad y paradero de esta persona.

Las autoridades continúan recopilando evidencia en el lugar de los hechos y realizando entrevistas a testigos y al personal del hotel que pudo haber presenciado eventos relevantes.

La Fiscalía asumió la investigación del caso, mientras que Medicina Legal realiza los procedimientos necesarios para determinar las causas exactas del fallecimiento.

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