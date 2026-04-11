Candidatos a la Presidencia se pronuncian sobre controversia de la cárcel de Itagüí

El viernes 10 de abril, Noticias RCN dio a conocer una preocupante revelación. Los reclusos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí estaban transformando el sitio en un espacio lleno de lujos.

Algunos de los criminales más peligrosos de Antioquia (varios con pasado en la Oficina de Envigado) están privados de la libertad aquí, tales como alias Tom o Douglas.

La parranda y las obras lujosas

Sin embargo, parece que el control se salió de las manos. Por un lado, realizaron una parranda el miércoles 8 de abril para despedir a un recluso que había cumplido condena.

La fiesta incluyó licor, presencia de mujeres y la contratación del reconocido cantante de vallenato Nelson Velásquez. Ante los ojos de las autoridades, el artista y los demás invitados ingresaron sin problema a las instalaciones.

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Se estima que la parrada costó 500 millones de pesos, siendo $100 millones para Velásquez. A pesar de lo indignante, el escándalo no concluyó en este asunto.

Noticias RCN conoció imágenes de las construcciones que se estaban desarrollando al interior del centro penitenciario. Los presos iban a quedar con apartamentos de lujo, pisos de mármol y más comodidades.

Este sábado 11 de abril, el Inpec llevó a cabo una inspección en los pabellones 1 y 2, incautando una extensa cantidad de objetos costosos, tales como una PlayStation 5, aires acondicionados, televisores, celulares y demás.

¿Qué piensan los candidatos?

Sin duda, el hecho ha generado polémica, a tal punto que varios sectores han calificado esto como una Catedral 2.0, haciendo referencia a la prisión que Pablo Escobar adecuó a su antojo. Las reacciones no se hicieron esperar en los candidatos a la Presidencia.

Abelardo de la Espriella: “Cuando un Gobierno premia a criminales con los que se ha asociado y buscando liberarlos para presionar la voluntad popular; se le manda un mensaje terrible a la sociedad”.

Iván Cepeda: “Creo que eso lo deben tratarlo las autoridades de las cárceles. De mí no esperen declaraciones contra la paz en el país”.

Paloma Valencia: “Lo que está sucediendo en la cárcel de Itagüí es una vergüenza que pone en jaque a las instituciones. ¿Cómo es posible que los delincuentes que están sancionados tengan lujosos apartamentos y hagan fiestas?”.