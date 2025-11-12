Inpec frustra intento de fuga en la cárcel de mujeres ‘El Buen Pastor’

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) reveló que, en horas de la mañana de este jueves, 11 de diciembre, su personal evitó un intento de fuga en la cárcel de alta y media seguridad para mujeres ‘El Buen Pastor’ de Bogotá.

“El hecho”, se lee en un boletín informativo de la entidad, “fue controlado de manera inmediata gracias a la rápida reacción y capacidad operativa del Cuerpo de Custodia y Vigilancia (CCV), quienes actuaron conforme a los protocolos de seguridad establecidos”.

¿Bajó qué circunstancias se registró el intento de escape?

De acuerdo con el Inpec, en medio de una riña en el patio número seis, una de las 2.795 reclusas del penal trató de trepar una de las paredes, pero fue sorprendida por el personal de ‘El Buen Pastor’:

“Los funcionarios de la guardia, al detectar la maniobra, intervinieron oportunamente en el área de techos, evitando su avance y neutralizando el riesgo sin que se presentaran afectaciones adicionales”.

Tras el intento de escape, además, se realizaron inspecciones en el área, se adelantaron los procedimientos disciplinarios correspondientes el penal continuó operando en total normalidad.

Por fugas en centros carcelarios durante el fin de semana, MinJusticia ordenó rastreo financiero del personal del Inpec:

Tras la fuga de dos presos el fin de semana (6 y 7 de diciembre), entre ellos Pedro David Nieves Mosquera, de la cárcel La Picota en Bogotá, el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, solicitó a la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) realizar un rastreo financiero a los funcionarios del Inpec:

“Este fin de semana se presentaron dos fugas en centros de reclusión del país. Dos personas privadas de la libertad, consideradas de alta peligrosidad, escaparon, lo que genera alertas sobre la situación interna en estos establecimientos de orden nacional”, indicó Idárraga al explicar que:

“El objetivo es descartar la existencia de operaciones sospechosas relacionadas, y en caso de hallarse alguna irregularidad, remitirla de inmediato a la Fiscalía para apoyar la investigación”.