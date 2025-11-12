Embajador colombiano ante Palestina quedó fuera de su cargo y dirigió explosiva carta a Petro

La representación diplomática de Colombia ante Palestina quedó sin titular después de que el decreto que había oficializado la posesión del embajador, firmado el 22 de mayo, perdiera vigencia.

La Cancillería confirmó que no continuaría en el rol, decisión que se produjo mientras el designado nunca pudo viajar fuera del país debido a que Israel no autorizó la instalación de la embajada colombiana en Cisjordania, lugar donde debía asumir formalmente sus funciones.

La salida estuvo acompañada de una extensa carta enviada por el exembajador al presidente Gustavo Petro, documento en el que expone las razones que impidieron su llegada al territorio palestino, las alternativas que planteó y su postura frente a la situación humanitaria y política de la región.

Exembajador de Colombia en Palestina envió carta a Petro tras ser apartado del cargo

El exembajador abrió su carta dirigiéndose al presidente y explicando los principios que, sostiene, guiaron su disposición para aceptar la representación diplomática. Escribió:

Sr Presidente Gustavo Petro

Fui formado en los principios de la solidaridad y lucha contra la injusticia, por tal motivo siempre daría un paso adelante para estar al lado del heroico pueblo Palestino, para estar allí en donde se debe cuidar la vida y en donde me parece se debe asumir un precedente histórico y de denuncia ante un genocidio, una ocupación imperial y la necesidad del reconocimiento del Estado Palestino.

Por tal motivo agradeceré eternamente el hecho que me haya designado como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante esta Nación y pueblo.

A lo largo del documento, el exdiplomático detalla que su llegada a Cisjordania nunca fue posible por decisiones del Gobierno israelí. Señala directamente ese bloqueo como la causa principal que impidió su desplazamiento al territorio donde debía tomar posesión del cargo:

Sin embargo la decisión arbitraria y de desconocimiento de los Acuerdos de Oslo y de negación de la posibilidad del Estado Palestino por parte del Gbno de Netanyau, ha hecho imposible mi llegada a Cisjordania y tomar posesión del cargo, motivo por el cual el nombramiento ante el inmenso pueblo Palestino ha expirado y hoy he recibido el derogamiento del decreto.

El exembajador también aseguró que buscó opciones para desempeñar la misión, incluso sin poder entrar a Palestina, por lo que propuso distintos mecanismos a la Cancillería para ejercer la representación:

Envié varias alternativas a Cancillería para asumir esta responsabilidad, entendiendo esta como la ‘Embajada de la Solidaridad’, desde la ubicación en un tercer país hasta aprovechar el encuentro en la ONU con el Pdte Abbas para entregar las Cartas Credenciales y adelantar un precedente importante de reconocimiento y respaldo a la creación del Estado Palestino pero fue un imposible diría ‘las tradiciones diplomáticas’ pueden más que la importancia de la vida y la paz entre Palestinos e Israelís.

¿Cuál fue la petición que hizo el apartado del cargo al presidente Gustavo Petro?

En su mensaje final, el exrepresentante diplomático agradeció la designación y pidió al presidente no abandonar el propósito de consolidar una sede física de Colombia en territorio palestino:

Pero aunque jamás logre representar a nuestro pueblo y país ante el gobierno Palestino. Quiero sinceramente a nombre de mi familia y región agradecer la designación y solicitarle que no desfallezca en la intención de que un colombiano instale una Embajada en Palestina en el reconocimiento de un Estado y acompañamiento a los connacionales que allí viven.

Fraternalmente

Jorge Iván Ospina G.

La Cancillería, por su parte, confirmó que el decreto que lo había posesionado ya caducó y que, ante ese escenario, no se prolongará su permanencia.

No se ha informado aún quién asumirá la representación ni cuál será el camino para retomar la instalación de una embajada que Israel bloqueó desde el inicio, impidiendo cualquier avance en la misión diplomática.