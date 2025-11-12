Orden de captura contra la mujer del disfraz azul implicada en asesinato de Jaime Esteban Moreno

Noticias RCN conoció en exclusiva la orden de captura contra Kleidymar Paola Fernández Sulbarán, implicada en el asesinato del joven Jaime Esteban Moreno.

La orden de captura fue emitida por el juzgado 69 de control de garantías de Bogotá. A la nacida en Venezuela la buscan por “presuntamente ser la determinadora para acabar con la vida” del estudiante.

¿Por qué había quedado en libertad?

El día que ocurrió el hecho, 31 de octubre de 2025, Fernández fue capturada junto a otro par. Sin embargo, horas después fue dejada en libertad por falta de pruebas, al igual que Bertha Parra Torres.

Moreno, quien tenía 22 años y estaba en séptimo semestre en la Universidad de Los Andes, fue a una fiesta de Halloween en la noche del jueves 30 de octubre. El joven estuvo en Before Club, bar ubicado cerca de la avenida Caracas.

Aún son confusos los hechos ocurridos al interior. En horas de la madrugada del 31 de octubre, el joven salió junto a otra persona; pero por detrás venía un grupo dispuesto a golpearlo. En este, estaba Fernández junto a Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo González.

¿Quiénes son los otros implicados?

Las cámaras grabaron los momentos de la brutal golpiza. Se vio a Suárez y González darle una patada en la cabeza, la cual terminó siendo contundente. El estudiante fue llevado al Hospital Chapinero y luego al Simón Bolívar, en donde falleció tras un paro cardiorrespiratorio luego de tener politraumatismos en la cara, cráneo y tórax.

Suárez y González fueron enviados a prisión. Particularmente con el último, se entregó en Cartagena. El primero había sido estudiante de Los Andes y no ha estado vinculado a la institución desde hace un par de años.

Por su parte, el segundo se desempeñaba como trabajador en San Victorino, centro de Bogotá. Horas después del crimen, estuvo en este sitio. Frente a las mujeres, no se conocen más detalles.