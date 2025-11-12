Motociclista murió en Cali tras confuso procedimiento de tránsito: Esto se sabe

Cali enfrenta una nueva controversia tras la muerte de Brayan Steven Yusti, un motociclista de 32 años que falleció luego de un procedimiento de control vial realizado en la tarde de este 10 de diciembre en el sur de la ciudad.

Motociclista murió en Cali tras confuso procedimiento de control

Según las primeras versiones, un guarda de tránsito habría indicado al conductor que se detuviera, pero este presuntamente ignoró la señal.

El funcionario inició una persecución y, en medio de la maniobra, cerró el paso al motociclista, quien perdió el control y terminó cayendo contra el borde de un andén.

Yusti falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas por el impacto.

Ante el hecho, la Secretaría de Movilidad de Cali emitió un comunicado en el que lamentó profundamente el fallecimiento del motociclista y expresó su solidaridad con la familia y allegados.

La entidad aseguró que garantizará todas las condiciones necesarias para que los entes de control, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría adelanten las investigaciones correspondientes con el fin de esclarecer lo que ocurrió.

“La Secretaría de Movilidad de Cali lamenta profundamente el fallecimiento del motociclista involucrado en los hechos ocurridos en la tarde del 10 de diciembre durante un operativo en el sector de la ciudad, y expresa su solidaridad a sus familiares y núcleo cercano en este difícil momento”, se lee en el documento.

En el mismo comunicado, la Secretaría informó que el agente de tránsito involucrado fue separado temporalmente de las actividades operativas mientras avanzan las indagaciones.

Apartan del cargo a agente de tránsito involucrado en la muerte de un motociclista

La medida, según la entidad, busca asegurar un debido proceso y permitir que las autoridades competentes determinen responsabilidades.

La Secretaría de Movilidad también reiteró que la violencia en las vías no se justifica en ninguna circunstancia y no debe convertirse en un mecanismo para resolver conflictos.

Además, recordó que su objetivo principal es proteger la vida de todos los actores viales, por lo que rechazó cualquier tipo de agresión en las vías, sin importar su origen.