Inpec suspende visitas en cárceles de Bogotá y Valle del Cauca tras recientes atentados
La decisión hace parte de un paquete de medidas extraordinarias de seguridad adoptadas luego de los recientes atentados que han cobrado la vida de funcionarios.
Noticias RCN
octubre 08 de 2025
06:09 a. m.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario anunció en las recientes horas la suspensión de todas las visitas en los establecimientos carcelarios de Bogotá y del Valle del Cauca como parte de un paquete de medidas extraordinarias de seguridad adoptadas luego de los recientes atentados que han cobrado la vida de funcionarios y dejado a otros gravemente heridos.
Noticia en desarrollo... Espere más información.