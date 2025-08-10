Inpec suspende visitas en cárceles de Bogotá y Valle del Cauca tras recientes atentados

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario anunció en las recientes horas la suspensión de todas las visitas en los establecimientos carcelarios de Bogotá y del Valle del Cauca como parte de un paquete de medidas extraordinarias de seguridad adoptadas luego de los recientes atentados que han cobrado la vida de funcionarios y dejado a otros gravemente heridos.

Noticia en desarrollo... Espere más información.