Nuevo atentado contra dragoneante del Inpec en Cali: víctima falleció

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó un nuevo atentado contra dragoneante en Cali.

La información apunta que la víctima fue Jimmy Flores Salazar, quien falleció en el lugar de los hechos.

¿Qué se sabe sobre el crimen?

Al dragoneante le dispararon luego de que acabara su turno en la cárcel de Villahermosa. Flores, ya vestido de civil, se estaba movilizando en su vehículo cuando fue atacado por el sicario.

La situación en torno a los funcionarios del Inpec es preocupante. Aparte de Flores, otros dos dragoneantes fueron asesinados en los últimos días.

El pasado viernes 3 de octubre, fue asesinado Manuel Antonio Becerra Palma en Palmira, Valle del Cauca. A través de un reciente operativo, la Policía capturó a ocho presuntos responsables.

Por medio de las pesquisas, se identificaron los vehículos empleados en el crimen. Uno de ellos fue ubicado en el barrio Manuela Beltrán de Palmira.

El homicidio de Becerra ocurrió de la siguiente forma. Los hoy capturados se acercaron al vehículo en el que se movilizaba y, sin mediar palabra, le dispararon en reiteradas ocasiones.

Durante el operativo, se inmovilizaron dos motocicletas y el vehículo. Además, se incautaron ocho celulares y prendas de uso exclusivo de la fuerza pública. Al parecer, los criminales aparentaban ser funcionarios oficiales.

3 de octubre: el 'día de luto'

En otro hecho similar, pero ocurrido en Bogotá; fue asesinado otro dragoneante. El caso también se presentó el 3 de octubre, día que el Inpec calificó como 'de luto'.

Al igual que el suceso más reciente, Miguel Muñoz Llano salió de turno y fue interceptado por sicarios motorizados. Junto a él, tres compañeros quedaron lesionados.

A través de un comunicado, la institución y las organizaciones sindicales se solidarizaron con las familias de las víctimas. Por eso, se declaró el 3 de octubre oficialmente como día de luto.

“Se reitera la importancia de realizar este día al interior de las sedes de trabajo para preservar el orden y la seguridad de los servidores penitenciarios agremiados y no agremiados”, sostuvo el Inpec.