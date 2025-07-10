“No quedará impune”: director del INPEC tras captura de ocho sospechosos de atentados en Palmira

El viernes 3 de octubre del 2025, pasará a la historia como un día oscuro para el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y sus funcionarios.

En Bogotá, tres funcionarios resultaron heridos y uno falleció cuando tomaban un café en el cambio de turno, frente a la cárcel Modelo, y en Palmira, Valle del Cauca, un dragoneante fue asesinado y otro, hospitalizado tras ser víctima de un ataque sicarial, cuando se dirigían a sus casas.

Ambos casos fueron puestos en conocimiento del CTI y la Policía Nacional, que, en las últimas horas, confirmó la captura de ocho personas, que estarían involucradas en los atentados de Palmira.

Director del Inpec celebró la noticia y envío un mensaje de aliento a sus funcionarios:

Tan pronto como se dio a conocer la noticia, el Inpec, en cabeza del Coronel Daniel Gutiérrez, celebró la captura de los sospechosos y agradeció el trabajo de la Policía:

“El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) expresa su más sincero agradecimiento a la Policía Nacional por las contundentes acciones de investigación y captura de ocho (8) presuntos implicados en el lamentable asesinato del Dragoneante Manuel Antonio Becerra Palma el pasado viernes 03 de octubre en la ciudad de Palmira (Valle del Cauca)”.

Inpec pidió resultados en las investigaciones de Bogotá, Armenia y Bello:

Inspirados por los avances en la investigación del homicidio de Marco Antonia Becerra e intento de homicidio contra Óscar Julián Gonzáles, el Inpoec pidió celeridad y resultados en las investigaciones por ataques contra dragoneantes en Bogotá, Armenia y Bello:

“Igualmente esperamos que se puedan obtener los mismos resultados para los autores materiales e intelectuales de los atentados perpetrados en las ciudades de Bogotá, D.C.; Armenia (Quindío) y Bello (Antioquia)”.

Y enviaron un mensaje a quienes traten de atentar en contra de sus trabajadores: “Esta rápida y efectiva respuesta de la Policía Nacional es un claro mensaje de que la justicia prevalecerá y que los actos de violencia contra los servidores penitenciarios no quedarán impunes. El INPEC reitera su compromiso con la seguridad y el bienestar de los servidores administrativos, del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, auxiliares bachilleres y contratistas, en continuar trabajando de la mano con las autoridades para garantizar el esclarecimiento de hechos que enlutan y adolecen a la entidad”.