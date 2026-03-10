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INS no ha emitido concepto favorable para plan piloto de aspersión con glufosinato de amonio

La entidad debe evaluar riesgos para la salud antes de autorizar la erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea en Colombia.

Noticias RCN

octubre 03 de 2026
02:57 p. m.
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El Instituto Nacional de Salud (INS) confirmó que aún no ha emitido el concepto favorable requerido para iniciar el Plan Piloto de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión con glufosinato de amonio. Este corresponde a un requisito indispensable para que el gobierno pueda poner en marcha este programa.

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¿Qué va a pasar con el glufosinato de amonio en Colombia?

A través de un comunicado oficial, el INS explicó que le corresponde realizar una valoración sustentada de los posibles riesgos para la salud de la población. Para ello, la institución debe contar previamente con la información y los elementos técnicos y científicos necesarios que permitan efectuar el análisis que exige la ley y con el rigor científico que requiere la emisión del concepto.

La polémica surgió tras la expedición de la resolución 007 de 2026 del Consejo Nacional de Estupefacientes, emitida el 18 de agosto, que ordenó un plan piloto controlado de aspersión aérea para erradicar cultivos ilícitos usando glufosinato de amonio en máximo mil hectáreas en un periodo de hasta siete días.

“El piloto tiene por finalidad obtener evidencias científicas verificables sobre su eficacia, precisión, deriva, riesgos e impactos en salud y ambiente y suficiencia de las medidas de manejo. No equivale a la reanudación, adopción o autorización definitiva de un programa de aspersión general o nacional”, se lee en el documento.

Sin embargo, el plan piloto se suspendió temporalmente, luego de que un juzgado de Putumayo dejara en firme esta medida, ordenando que no se ejecute hasta que se realice una consulta previa en las comunidades.

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¿Por qué se suspendió la decisión?

Esta decisión se produjo tras una acción legal interpuesta por un defensor de derechos ambientales. La orden judicial también instruyó a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y autoridades ambientales territoriales que:

“En el término de 90 días hábiles, presenten informes sobre la participación de las comunidades en la formulación, ejecución y seguimiento de las medidas aquí dispuestas en sus territorios”.

El ministro de Justicia Iván Cancino se pronunció sobre la situación, en medio de un debate de control político en la Comisión Quinta de la Cámara.

"Para experimentar a ver qué le pasa al ser humano. Es para revisar si este componente químico realmente causa sobre la mata lo que dicen que causa", manifestó el hombre.

Actualmente, Colombia tiene 261.000 hectáreas de cultivos ilícitos sembrados en el país. Estos están distribuidos principalmente por el Pacífico, Putumayo, Caquetá y el Catatumbo.

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