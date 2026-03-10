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Tembló en Colombia hoy 3 de octubre de 2026: atento a los epicentros y las magnitudes

Descubra aquí cuáles han sido las zonas más cercanas a los epicentros.

Nicolás Forero

octubre 03 de 2026
01:10 p. m.
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Este sábado 3 de octubre de 2026, el Servicio Geológico Colombiano ha confirmado más de 15 temblores en el país.

El primero se reportó sobre la 1:18 de la madrugada, mientras que el más reciente se registró después del mediodía.

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¿Dónde han sido los epicentros? Descubra el reporte completo a continuación.

Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 3 de octubre de 2026

  • 1:18 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 19 de Roncesvalles (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).

¿Cuáles han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 3 de octubre de 2026?

  • 1:46 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 17 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).

  • 2:22 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: superficial.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 16 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).

  • 2:41 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 20 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).

  • 2:52 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 18 de San Antonio (Tolima) y a 25 de Chaparral (Tolima).

  • 3:06 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 19 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).

  • 3:24 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 3.5.

Profundidad: 45 kilómetros.

Municipios cercanos: a 31 kilómetros de Sipí (Chocó), a 49 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 54 de Riofrío (Valle del Cauca).

  • 5:00 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 17 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).

  • 5:05 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 19 de Roncesvalles (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).

  • 5:48 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 21 de San Antonio (Tolima) y a 24 de Chaparral (Tolima).

  • 5:54 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 19 de San Antonio (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).

  • 6:59 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 18 de San Antonio (Tolima) y a 24 de Chaparral (Tolima).

  • 7:28 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 19 de San Antonio (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).

  • 7:40 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 18 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).

  • 8:55 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

  • 11:10 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 19 de San Antonio (Tolima) y a 24 de Chaparral (Tolima).

  • 11:23 a.m.

Epicentro: Ataco, Tolima.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Rioblanco (Tolima), a 28 de Planadas (Tolima) y a 30 de Ataco (Tolima).

  • 11:40 a.m.

Epicentro: Mistrató, Risaralda.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 34 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Mistrató (Risaralda), a 15 de Guática (Risaralda) y a 18 de Belén De Umbría (Risaralda).

  • 12:06 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 20 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 21 de Chaparral (Tolima) y a 21 de Roncesvalles (Tolima).

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  • 12:52 p.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 31 kilómetros de Sipí (Chocó), a 38 de Nóvita (Chocó) y a 43 de Medio San Juan (Chocó).

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