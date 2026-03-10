Tembló en Colombia hoy 3 de octubre de 2026: atento a los epicentros y las magnitudes
Descubra aquí cuáles han sido las zonas más cercanas a los epicentros.
Nicolás Forero
01:10 p. m.
Este sábado 3 de octubre de 2026, el Servicio Geológico Colombiano ha confirmado más de 15 temblores en el país.
El primero se reportó sobre la 1:18 de la madrugada, mientras que el más reciente se registró después del mediodía.
¿Dónde han sido los epicentros? Descubra el reporte completo a continuación.
Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 3 de octubre de 2026
- 1:18 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 19 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 19 de Roncesvalles (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).
¿Cuáles han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 3 de octubre de 2026?
- 1:46 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 17 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).
- 2:22 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: superficial.
Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 16 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).
- 2:41 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 20 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).
- 2:52 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 18 de San Antonio (Tolima) y a 25 de Chaparral (Tolima).
- 3:06 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 2.7.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 19 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).
- 3:24 a.m.
Epicentro: Istmina, Chocó.
Magnitud: 3.5.
Profundidad: 45 kilómetros.
Municipios cercanos: a 31 kilómetros de Sipí (Chocó), a 49 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 54 de Riofrío (Valle del Cauca).
- 5:00 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 17 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).
- 5:05 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 19 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 19 de Roncesvalles (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).
- 5:48 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 21 de San Antonio (Tolima) y a 24 de Chaparral (Tolima).
- 5:54 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 19 de San Antonio (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).
- 6:59 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 18 de San Antonio (Tolima) y a 24 de Chaparral (Tolima).
- 7:28 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 19 de San Antonio (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).
- 7:40 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 2.9.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 18 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).
- 8:55 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: 139 kilómetros.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).
- 11:10 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 3.2.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 19 de San Antonio (Tolima) y a 24 de Chaparral (Tolima).
- 11:23 a.m.
Epicentro: Ataco, Tolima.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Rioblanco (Tolima), a 28 de Planadas (Tolima) y a 30 de Ataco (Tolima).
- 11:40 a.m.
Epicentro: Mistrató, Risaralda.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 34 kilómetros.
Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Mistrató (Risaralda), a 15 de Guática (Risaralda) y a 18 de Belén De Umbría (Risaralda).
- 12:06 p.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 2.6.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 20 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 21 de Chaparral (Tolima) y a 21 de Roncesvalles (Tolima).
- 12:52 p.m.
Epicentro: Istmina, Chocó.
Magnitud: 2.6.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 31 kilómetros de Sipí (Chocó), a 38 de Nóvita (Chocó) y a 43 de Medio San Juan (Chocó).