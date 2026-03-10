Hermanos de 8 y 11 años habrían sido abusados sexualmente por conocida familiar en Buenaventura

Un aberrante caso fue hallado por las autoridades en Buenaventura donde dos menores fueron víctimas de abuso sexual por parte de una mujer que, según las autoridades, era cercana a la familia de las víctimas.

La investigación permitió el hallazgo del respectivo material probatorio que actualmente se encuentra siendo investigado por parte de la Fiscalía General de la Nación.

RELACIONADO Mujeres habrían sido engañadas con trabajos de meseras para terminar siendo explotadas sexualmente

Dos hermanos fueron abusados en Buenaventura

Los hechos se habrían presentado en los barrios San Francisco y Centenario en donde la señalada, identificada como Sharon Hasbleidy Alomía, habría llevado a los menores a inmuebles de estas zonas para cometer los vejámenes.

Según los hallazgos por parte de la Fiscalía General de la Nación, la mujer tendría, al parecer, una estrecha cercanía con los familiares de los dos menores víctimas de los abusos señalados por las autoridades.

El material probatorio permitió conocer que dichos vejámenes también habrían sido documentados mediante videos y fotografías que, posteriormente, fueron comercializados en páginas web para adultos. Las pruebas fueron encontradas en el teléfono móvil de la señalada.

¿Qué pasó con la señalada de abuso?

Tras conocerse los hechos, un fiscal de la Seccional Valle del Cauca le imputó los delitos de acceso carnal abusivo agravado con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años agravado. Sin embargo, la mujer no aceptó los cargos pese al material probatorio obtenido por las autoridades.

RELACIONADO Excontratista del MinTransporte fue imputado por recibir vehículo a cambio de conceptos favorables

Campaña contra la explotación sexual infantil

Por otro lado, en el marco del receso escolar en el país, las autoridades están llevando a cabo una campaña contra el turismo con fines de explotación sexual infantil que se presenta durante esta época del año en Colombia.

En lo que va del año, las autoridades en Medellín y el Valle de Aburrá han capturado a 121 personas por delitos sexuales contra menores. Entre estos se identificaron a cuatro norteamericanos, dos ecuatorianos y dos israelíes.

“Hemos logrado un aumento del 1.100 % en la captura de ciudadanos extranjeros por el delito de abuso de menores, de eso ya 35 capturados y 12 condenados”, aseguró Manuel Villa, alcalde encargado de Medellín.