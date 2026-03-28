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Insólito: en un camión de carne podrida fue hallado un gigantesco cargamento de droga

Un hombre de 61 años fue capturado tras intentar camuflar 700 kilos del estupefaciente con el fuerte olor putrefacto.

Noticias RCN

marzo 28 de 2026
06:01 a. m.
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La Policía de Tránsito de Caldas incautó más de media tonelada de marihuana tipo creepy que era transportada bajo una inusual estrategia de camuflaje, oculta entre carne en avanzado estado de descomposición.

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El operativo, realizado en la vía entre La Estrella y El Pablo en Neira, Caldas, evidenció una nueva modalidad delictiva que busca evadir los controles en carretera.

Según las autoridades, los delincuentes confiaban en que el fuerte olor putrefacto proveniente de la carne descompuesta impediría la inspección del vehículo y bloquearía el olfato de los uniformados y los perros antinarcóticos.

Sin embargo, la estrategia tuvo el efecto contrario, el olor insoportable del camión generó sospechas entre los agentes de tránsito, quienes decidieron realizar una inspección exhaustiva.

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La droga estaba oculta en canastas de carne descompuesta

Durante la revisión del vehículo, los uniformados encontraron aproximadamente 300 canastas que contenían carne en descomposición.

Al inspeccionar el cargamento, a pesar del mal olor, comenzaron a aparecer paquetes hasta formar una montaña con 696 envoltorios llenos de marihuana tipo creepy, totalizando 700 kilogramos de sustancia estupefaciente.

La modalidad de utilizar elementos con olores fuertes para evadir la detección representa un desafío adicional para las autoridades, aunque en esta ocasión demostró ser contraproducente para los delincuentes.

La marihuana tipo creepy incautada tiene un valor significativo en el mercado ilegal y habría sido distribuida en diferentes regiones del país o posiblemente exportada.

Las autoridades continúan investigando las posibles conexiones de esta red de tráfico de drogas.

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Capturan al conductor del camión de carne podrida con cargamento de droga

Como resultado del operativo, las autoridades lograron la captura de una persona por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

El detenido es un hombre de 61 años, oriundo de Cartagena, quien ahora está siendo investigado por la Fiscalía. No se descartan más capturas relacionadas con este caso.

Este operativo se suma a los esfuerzos constantes de las autoridades por combatir el narcotráfico en las carreteras del país, demostrando que las estrategias de control y vigilancia continúan siendo efectivas incluso ante métodos de camuflaje cada vez más elaborados por parte de las organizaciones criminales.

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