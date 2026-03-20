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La historia detrás de Los del Sur: banda dedicada a vender droga en Bogotá

18 miembros fueron capturados. A través de los videos, se conoció cómo era su modus operandi.

Noticias RCN

marzo 20 de 2026
09:02 p. m.
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Una operación policial en Bogotá logró la captura de 18 personas vinculadas a la banda criminal Los del Sur, señalada de utilizar granadas en enfrentamientos contra el Tren de Aragua por el control del microtráfico de drogas en establecimientos nocturnos del sur.

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Según informó la Policía, esta estructura criminal se dedicaba a la distribución de marihuana, bazuco, cocaína, 2C-B y éxtasis en amanecederos, sindicatos, discotecas y vías públicas particularmente en sectores identificados como de alta demanda.

18 miembros capturados

La investigación reveló que la banda Los del Sur generaba rentas criminales cercanas a los 500 millones de pesos mensuales gracias a sus operaciones de narcotráfico. El modus operandi de la organización incluía, no solo la distribución de sustancias psicoactivas, sino también el uso de armamento para defender su territorio ante incursiones de otras estructuras criminales, específicamente el Tren de Aragua.

Los capturados registran antecedentes y son señalados por diversos delitos que incluyen concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, hurto calificado y agravado, además de fabricación y porte de armas de fuego.

¿Cómo operaba la banda?

Un juez evaluó las pruebas presentadas por la Fiscalía y determinó medidas de aseguramiento diferenciadas para los capturados.

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13 personas recibieron medida de aseguramiento consistente en privación de la libertad en establecimiento carcelario, mientras que cinco obtuvieron medidas de aseguramiento domiciliario.

Las autoridades destacaron que en lo corrido del 2026 se han logrado resultados significativos en la lucha contra el narcotráfico en la capital colombiana. Gracias a los despliegues policiales y la colaboración ciudadana mediante denuncias, se han desarticulado tres estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes.

El balance operacional reporta la captura de 1.888 personas por delitos relacionados con el tráfico de drogas y la incautación de 580 kilos de marihuana durante este período.

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