DIAN hace llamado a trabajadores independientes por pago que deben realizar en este mes de diciembre

El último mes del año no solo trae consigo la temporada de fiestas y balances de fin de año, sino también un recordatorio crucial para un segmento de la población laboral en Colombia: los trabajadores independientes.

Un grupo significativo de estos profesionales, contratistas y cuentapropistas deberá efectuar un pago a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) antes de que termine el 2025.

La obligación principal, en este cierre de calendario tributario, es la correspondiente a la Retención en la Fuente por el período anterior, así como el cierre de posibles saldos pendientes del Impuesto sobre la Renta.

Por esta razón deben realizar el pago los trabajadores independientes

El principal concepto que genera la urgencia de pago en diciembre para muchos trabajadores independientes, que a su vez fungen como agentes de retención, es la Retención en la Fuente (Retefuente).

Aunque la gran mayoría de personas naturales ya ha cumplido con la presentación y pago de su Declaración de Renta anual (cuyos plazos para el año gravable 2024 vencieron entre agosto y octubre de 2025), la obligación mensual de retefuente continúa.

Según la información divulgada por la entidad, entre el 10 y el 23 de diciembre todos los agentes de retención y autorretenedores del impuesto sobre la renta.

La Retención en la Fuente es un mecanismo de recaudo anticipado del impuesto sobre la renta. En el caso de los trabajadores independientes, la obligación surge cuando, por su actividad económica, la ley los clasifica como agentes de retención o autorretenedores.

Esto sucede, por ejemplo, cuando contratan personal, pagan salarios, o realizan ciertos pagos sujetos a retención a terceros.

¿Quiénes están en la mira? Los Criterios de Obligación

Es fundamental recordar que no todos los trabajadores independientes están obligados a ser agentes de retención o a declarar renta. Sin embargo, para aquellos que sí lo están, el control de la DIAN se ha fortalecido.