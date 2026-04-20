Insumos dejaron de entregarse en hospital que recibe a pacientes de Antioquia, Córdoba y Chocó

El Hospital Alma Máter, que atiende a pacientes de los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó se encuentra sumido en una crisis financiera sin precedentes.

Por cuenta de la deuda millonaria de las EPS con el centro médico, que en abril de 2026 alcanza los 348.728 millones de pesos, asociaciones médicas de Antioquia lanzaron un SOS para encontrar una solución a los problemas financieros que le impiden operar con normalidad.

En el Hospital Alma Máter, de tercer nivel, han empezado a escasear los insumos básicos, como el acetaminofén, y 120 camas de hospitalización fueron cerradas. El personal no da abasto y las finanzas atraviesan un momento crítico.

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EPS no han cancelado la deuda que tienen con el Hospital Alma Máter:

Según dijo en diálogo con Noticias RCN Gonzalo Alberto Vélez, presidente de la Asociación Médica Sindical Colombiana (Asmedas), de Antioquia: “Algunas EPS están pagando, en ocasiones, menos del 20% de los servicios que se prestan”.

La crisis es tal, que el centro de salud dejó de atender a pacientes de la entidad promotora de salud con mayor número de afiliados: Nueva EPS, a la que llegó el pasado 10 de abril el exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina como nuevo agente interventor.

De poco o nada ha servido la orden de un juez que, en 2025, llamó al Gobierno Nacional y a las EPS intervenidas a cancelar sus deudas con clínicas y hospitales.

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Personal ha dejado de recibir su salario por cuenta de la crisis:

La crisis ha golpeado, incluso, al personal del Hospital Alma Máter. Médicos y otros empleados han dejado de recibir su salario y permanecen maniatados ante la escasez de insumos.

Según Fabián Durán, médico general del hospital, “los especialistas quirúrgicos no han podido llevar a cirugía o una cirugía óptima a los pacientes porque no tienen con qué operar y nosotros en piso no tenemos medicamentos”.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, calificó lo ocurrido como una “mamadera de gallo del ministro de Salud y el ministro de Hacienda” y advirtió que “acabaron con el sistema de salud y por eso es que la gente se está muriendo”.