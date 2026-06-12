🔴EN VIVO🔴 Estados Unidos 3 - Paraguay 1, por Mundial 2026: ¡Descuenta el visitante!

Estados Unidos y Paraguay comenzarán este 12 de junio su camino en el Mundial 2026.

El partido se jugará en el Estadio Los Ángeles, en Inglewood, California, Estados Unidos, ante 70.000 espectadores.

El pitazo inicial está programado para las 8:00 de la noche (hora de Colombia) y usted podrá ser testigo de todas las emociones a través de la señal principal del Canal RCN.

Además, podrá ver los primeros 10 minutos del encuentro en las cuentas de TikTok y YouTube del Canal RCN, mientras que en esta nota también podrá encontrar la narración de La FM.

¿Cómo llegan Estados Unidos y Paraguay al Mundial 2026?

Antes de su debut en el Mundial 2026, Estados Unidos jugó un amistoso vs. Alemania. Ese partido se disputó el 6 de junio, en Chicago, y finalizó 1-2 a favor de los visitantes.

Entre tanto, Paraguay jugó su último partido amistoso el 5 de junio, vs. Nicaragua, y ganó 4-0.

Estados Unidos y Paraguay hacen parte del grupo D de la Copa del Mundo junto a Australia y Turquía, que debutarán el sábado 13 de junio, a las 11:00 de la noche.

¿Cuándo será el segundo partido de Estados Unidos y Paraguay en el Mundial 2026?

Los estadounidenses y los paraguayos jugarán la segunda fecha el viernes 19 de junio de 2026.

El anfitrión, en el Estadio Seattle, enfrentará a Australia, a partir de las 2:00 de la tarde (hora de Colombia).

Mientras tanto, Paraguay, en Bahía de San Francisco, jugará vs. Turquía, a las 10:00 de la noche (hora de Colombia).

¿Cuál es el próximo partido del Mundial 2026 que transmitirá el Canal RCN?

Después de que termine la jornada de este viernes, todo quedará listo para las emociones del sábado.

Es así como, desde las 4:00 de la tarde del 13 de junio, en la señal principal del Canal RCN, iniciará la transmisión para el partido entre Brasil y Marruecos, que se disputará a las 5:00 p.m.