CANAL RCN
Deportes Video

🔴EN VIVO🔴 Estados Unidos 3 - Paraguay 1, por Mundial 2026: ¡Descuenta el visitante!

¡Conéctese con las emociones de este partido del grupo D de la Copa del Mundo!

Nicolás Forero

junio 12 de 2026
06:42 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Estados Unidos y Paraguay comenzarán este 12 de junio su camino en el Mundial 2026.

El partido se jugará en el Estadio Los Ángeles, en Inglewood, California, Estados Unidos, ante 70.000 espectadores.

Canadá empató 1-1 con Bosnia, por el Mundial 2026, en un partidazo: reviva los goles
RELACIONADO

Canadá empató 1-1 con Bosnia, por el Mundial 2026, en un partidazo: reviva los goles

El pitazo inicial está programado para las 8:00 de la noche (hora de Colombia) y usted podrá ser testigo de todas las emociones a través de la señal principal del Canal RCN.

Además, podrá ver los primeros 10 minutos del encuentro en las cuentas de TikTok y YouTube del Canal RCN, mientras que en esta nota también podrá encontrar la narración de La FM.

¿Cómo llegan Estados Unidos y Paraguay al Mundial 2026?

Antes de su debut en el Mundial 2026, Estados Unidos jugó un amistoso vs. Alemania. Ese partido se disputó el 6 de junio, en Chicago, y finalizó 1-2 a favor de los visitantes.

Entre tanto, Paraguay jugó su último partido amistoso el 5 de junio, vs. Nicaragua, y ganó 4-0.

Estados Unidos y Paraguay hacen parte del grupo D de la Copa del Mundo junto a Australia y Turquía, que debutarán el sábado 13 de junio, a las 11:00 de la noche.

¿Cuándo será el segundo partido de Estados Unidos y Paraguay en el Mundial 2026?

Los estadounidenses y los paraguayos jugarán la segunda fecha el viernes 19 de junio de 2026.

El anfitrión, en el Estadio Seattle, enfrentará a Australia, a partir de las 2:00 de la tarde (hora de Colombia).

Mientras tanto, Paraguay, en Bahía de San Francisco, jugará vs. Turquía, a las 10:00 de la noche (hora de Colombia).

¿Cuál es el próximo partido del Mundial 2026 que transmitirá el Canal RCN?

Después de que termine la jornada de este viernes, todo quedará listo para las emociones del sábado.

Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina, por el Mundial 2026: reviva los mejores momentos del partido
RELACIONADO

Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina, por el Mundial 2026: reviva los mejores momentos del partido

Es así como, desde las 4:00 de la tarde del 13 de junio, en la señal principal del Canal RCN, iniciará la transmisión para el partido entre Brasil y Marruecos, que se disputará a las 5:00 p.m.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Seleccion de Estados Unidos

¡Baile estadounidense! Llegó el 3-0 vs. Paraguay: vea el VIDEO del GOLAZO

Seleccion de Estados Unidos

¡Estados Unidos tiene contra las cuerdas a Paraguay y ya le gana 2-0! Vea el video del GOLAZO

Selección de Paraguay

¡Primer autogol del Mundial 2026! Pierde 1-0 Paraguay vs. Estados Unidos: video

Otras Noticias

Elecciones presidenciales 2026

¿Cuándo comienzan las votaciones de segunda vuelta para los colombianos en el exterior?

Comenzó la cuenta regresiva para una segunda vuelta que apunta ser histórica.

Viral

Video viral en China muestra a un robot "mendigo" arrodillado pidiendo dinero en plena calle

Las imágenes del androide arrodillado con un código QR para recibir pagos han causado sorpresa en redes.

Resultados lotería

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 12 de junio de 2026

Mundial de fútbol

Así fue la presentación de Katy Perry en la inauguración del Mundial en EE. UU.

Enfermedades

¿Bañarse todos los días es realmente bueno para la salud? Esto es lo que dicen los científicos