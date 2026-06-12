CANAL RCN
Colombia Video

"No les dieron chalecos salvavidas": fuerte denuncia tras accidente en San Andrés que dejó dos turistas muertas

Un grave accidente en aguas de San Andrés dejó dos mujeres fallecidas y varios heridos.

Noticias RCN

junio 12 de 2026
05:06 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un trágico accidente ocurrido en San Andrés dejó sin vida a dos mujeres oriundas de Sogamoso, Boyacá, que habían viajado a la isla para disfrutar de unas vacaciones.

VIDEO | Rescatista de perros fue golpeada y amenazada de muerte en Bogotá: denuncia no poder salir de casa
RELACIONADO

VIDEO | Rescatista de perros fue golpeada y amenazada de muerte en Bogotá: denuncia no poder salir de casa

El hecho se registró el pasado miércoles 10 de junio, cuando una lancha identificada como ‘MI BONITA 2’ colisionó con un pontón turístico conocido como ‘GOLD FISH’, que realizaba un recorrido con 14 personas a bordo, según información de la Dirección General Marítima.

¿Quiénes fueron las víctimas del accidente entre dos lanchas en San Andrés?

Las víctimas fatales fueron identificadas como Sonia Aponte, de 53 años, y su madre Gabrielina Rincón, de 74 años.

Ambas habían viajado desde Boyacá junto a su familia con el objetivo de pasar unos días de descanso en el archipiélago, tras haber ahorrado durante varios meses para costear el viaje.

Sus seres queridos describen la tragedia como un golpe inesperado que cambió por completo unas vacaciones familiares.

Familiares de las dos víctimas del accidente en San Andrés revelaron qué fue lo que pasó

Kevin González, familiar directo de las víctimas, relató que la familia decidió abordar el pontón turístico porque, según ellos, se trataba de una embarcación tranquila, ideal para disfrutar del paisaje marítimo.

Video captó a un hombre dándole un martillazo en la cabeza a un guarda de Transmilenio: ¿qué pasó?
RELACIONADO

Video captó a un hombre dándole un martillazo en la cabeza a un guarda de Transmilenio: ¿qué pasó?

Sin embargo, en medio del recorrido, aseguran que fueron sorprendidos por una lancha que habría transitado a alta velocidad.

De acuerdo con su testimonio, la embarcación no alcanzó a detenerse y terminó impactando de manera violenta el pontón.

De un momento a otro nos salió una lancha a toda velocidad. Intentamos levantar las manos, gritar para que nos vieran, pero nunca paró y nos atravesó.

Según su versión, el impacto fue tan fuerte que destruyó la embarcación turística.

¿Hubo fallas en las medidas de seguridad?

Uno de los señalamientos más delicados de la familia tiene que ver con las condiciones de seguridad durante el recorrido.

Los allegados de las víctimas aseguran que no habrían recibido chalecos salvavidas al momento de abordar el pontón, situación que consideran pudo haber agravado las consecuencias del accidente.

Descubren a dos fleteros a punto de ejecutar un robo a un hombre que salía de un banco en Bogotá
RELACIONADO

Descubren a dos fleteros a punto de ejecutar un robo a un hombre que salía de un banco en Bogotá

 

Por todo esto, la familia asegura que la abuela murió de forma inmediata tras el impacto, mientras que el cuerpo de la madre fue hallado minutos después por otras embarcaciones que acudieron al lugar.

¿Qué piden los familiares ahora?

En medio del dolor, los familiares de las víctimas piden apoyo para la repatriación de los cuerpos hacia Sogamoso, Boyacá, donde esperan darles el último adiós.

Mientras tanto, las autoridades continúan investigando las causas del accidente para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades.

Menor asesinó con un cuchillo a su "amigo" por deuda de $20 mil en Riosucio: lo abrazó y le enterró el puñal
RELACIONADO

Menor asesinó con un cuchillo a su "amigo" por deuda de $20 mil en Riosucio: lo abrazó y le enterró el puñal

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Santa Marta

Punto final a una guarida de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en Santa Marta

Clan del Golfo

Nueve integrantes del 'Clan del Golfo' fueron dados de baja en operación en zona rural de Nuquí, Chocó

Animales

VIDEO | Rescatista de perros fue golpeada y amenazada de muerte en Bogotá: denuncia no poder salir de casa

Otras Noticias

Mundial de fútbol

Mundial 2026: estas son las nuevas experiencias para que los aficionados lo vivan y sigan

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está marcando un cambio en los hábitos de consumo deportivo.

Atlético Nacional

OFICIAL: Atlético Nacional tomó decisión DEFINITIVA con el DT Diego Arias y la anunció en un COMUNICADO

Atlético Nacional se pronunció tras el desenlace de la final vs. Junior.

Elecciones en Colombia

Anuncian cambios en algunos puestos de votación de Colombia en Estados Unidos para la segunda vuelta

Dólar

¡El dólar sigue tocando mínimos no vistos hace años! Así cerró hoy 12 de junio de 2026

Enfermedades

¿Bañarse todos los días es realmente bueno para la salud? Esto es lo que dicen los científicos