"No les dieron chalecos salvavidas": fuerte denuncia tras accidente en San Andrés que dejó dos turistas muertas

Un trágico accidente ocurrido en San Andrés dejó sin vida a dos mujeres oriundas de Sogamoso, Boyacá, que habían viajado a la isla para disfrutar de unas vacaciones.

El hecho se registró el pasado miércoles 10 de junio, cuando una lancha identificada como ‘MI BONITA 2’ colisionó con un pontón turístico conocido como ‘GOLD FISH’, que realizaba un recorrido con 14 personas a bordo, según información de la Dirección General Marítima.

¿Quiénes fueron las víctimas del accidente entre dos lanchas en San Andrés?

Las víctimas fatales fueron identificadas como Sonia Aponte, de 53 años, y su madre Gabrielina Rincón, de 74 años.

Ambas habían viajado desde Boyacá junto a su familia con el objetivo de pasar unos días de descanso en el archipiélago, tras haber ahorrado durante varios meses para costear el viaje.

Sus seres queridos describen la tragedia como un golpe inesperado que cambió por completo unas vacaciones familiares.

Familiares de las dos víctimas del accidente en San Andrés revelaron qué fue lo que pasó

Kevin González, familiar directo de las víctimas, relató que la familia decidió abordar el pontón turístico porque, según ellos, se trataba de una embarcación tranquila, ideal para disfrutar del paisaje marítimo.

Sin embargo, en medio del recorrido, aseguran que fueron sorprendidos por una lancha que habría transitado a alta velocidad.

De acuerdo con su testimonio, la embarcación no alcanzó a detenerse y terminó impactando de manera violenta el pontón.

De un momento a otro nos salió una lancha a toda velocidad. Intentamos levantar las manos, gritar para que nos vieran, pero nunca paró y nos atravesó.

Según su versión, el impacto fue tan fuerte que destruyó la embarcación turística.

¿Hubo fallas en las medidas de seguridad?

Uno de los señalamientos más delicados de la familia tiene que ver con las condiciones de seguridad durante el recorrido.

Los allegados de las víctimas aseguran que no habrían recibido chalecos salvavidas al momento de abordar el pontón, situación que consideran pudo haber agravado las consecuencias del accidente.

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Por todo esto, la familia asegura que la abuela murió de forma inmediata tras el impacto, mientras que el cuerpo de la madre fue hallado minutos después por otras embarcaciones que acudieron al lugar.

¿Qué piden los familiares ahora?

En medio del dolor, los familiares de las víctimas piden apoyo para la repatriación de los cuerpos hacia Sogamoso, Boyacá, donde esperan darles el último adiós.

Mientras tanto, las autoridades continúan investigando las causas del accidente para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades.