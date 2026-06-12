Punto final a una guarida de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en Santa Marta

Las autoridades le pusieron punto final a una guarida que tenían las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) en Santa Marta.

Por medio de una operación de la Fiscalía, el CTI, el Gaula y la Segunda Brigada del Ejército, se intervinieron varios inmuebles en el barrio 11 de Noviembre en la capital del Magdalena.

¿Qué crímenes cometían en los inmuebles?

Las investigaciones arrojaron que estos lugares estaban siendo utilizados por el grupo armado para planear y coordinar extorsiones, secuestros, asesinatos y venta de drogas.

Para no levantar sospechas, había un circuito de videovigilancia con el que las autodefensas podían ver en tiempo real los alrededores con cámaras, drones y otros dispositivos electrónicos. En caso de que la Policía estuviese cerca, camuflaban sus actividades.

Durante la operación también se incautaron cuatro fusiles, un rifle, un arma traumática, cuatro miras telescópicas, libretas y documentos con información de las víctimas. La Fiscalía precisó que las personas eran citadas a estos inmuebles para exigirles altas sumas de dinero a cambio de no atentar contra su integridad.

Alerta por expansión de las ACSN

Las ACSN son un grupo que en el último tiempo se ha expandido. La Defensoría ha seguido de cerca esta situación y a mediados de marzo emitió la alerta 007. Su presencia ha aumentado en Cáchira y La Esperanza, Norte de Santander.

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Sumado a ello, se ha consolidado en La Guajira, Magdalena y Cesar. Las autoridades precisan que tiene intereses en estos departamentos por la conexión con Santander, Bolívar y Catatumbo; desde donde hay corredores para el narcotráfico.

De la mano con la expansión, se ha acrecentado la tensión con el Clan del Golfo por la disputa en torno a manejar las economías ilícitas. Además, ha habido peligro por posibles conflictos con el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc que operan en Norte de Santander.