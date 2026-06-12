No solo es fútbol: la otra cara del Mundial 2026 que muestra cómo es la seguridad

Las autoridades de Estados Unidos han desplegado un macrooperativo de seguridad en el marco del Mundial de Fútbol de la FIFA 2026. Para ello, se han puesto en marcha operaciones encubiertas con dispositivos de última tecnología y coordinación entre las agencias.

El propósito es proteger a los turistas y residentes mientras transcurre el certamen que cada cuatro años se lleva la atención del planeta.

Dos turistas arrestadas por insólita razón

En un reciente operativo en Doral, Florida; dos turistas chilenas fueron arrestadas por presunta prostitución, una actividad ilegal en casi todo el territorio estadounidense.

De acuerdo con las autoridades, las mujeres fueron detenidas en un hotel tras ser descubiertas por agentes encubiertos que respondieron a los anuncios en línea con los que ofrecían servicios sexuales.

José Chérrez, experto en seguridad, explicó en diálogo con Noticias RCN cómo son las estrategias desde adentro. Por un lado, indicó que los softwares cuentan con las capacidades para buscar información pública y vincularla con la proporcionada desde el exterior.

Esta data lleva a que los oficiales puedan estar enterados de lo que ocurre y así descubrir en tiempo récord posibles hechos ilegales a través de la detección de patrones en línea sin despertar las sospechas de los delincuentes.

Las herramientas para detectar la ilegalidad en tiempo récord

Antes de la inauguración, el FBI en Atlanta incautó tres drones cerca de estadios. Las personas que sobrevuelen estos dispositivos en los alrededores de las instalaciones cuando haya partido pueden recibir multas de hasta 100 mil dólares.

Kash Patel, director del FBI, publicó un video en el que aseguró que las autoridades están comprometidas con la seguridad: “Aquí, en todas las ciudades anfitrionas, trabajamos en estrecha colaboración con socios locales, estatales e internacionales. Compartimos información, planificamos para situaciones de emergencia y coordinamos entre agencias para garantizar que los partidos se desarrollen sin contratiempos”.

De igual forma, las autoridades han reforzado los controles migratorios. En las últimas horas, influencers ecuatorianos fueron deportados por monetizar contenidos en redes sociales con visas de turista en lugar de visas de trabajo.