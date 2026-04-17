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Tribunal de Bolívar suspende intervención del Gobierno en Coosalud

La decisión se produce dos años después de que el presidente Gustavo Petro ordenara intervenir la entidad.

Noticias RCN

abril 17 de 2026
01:58 p. m.
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El Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó suspender de manera temporal la intervención que mantiene el gobierno sobre la EPS Coosalud y dispuso devolver de inmediato el manejo a sus directivos.

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La decisión se produce dos años después de que el presidente Gustavo Petro ordenara intervenir la entidad, la quinta más grande del país, tras acusar a sus administradores de corrupción.

En su momento, Petro señaló que la EPS se usaba “para extraer dineros de la nación y enviarlos a paraísos fiscales en el exterior”. Sin embargo, esta semana un juez impuso una multa al mandatario por no retractarse de esas declaraciones. Minutos después del fallo, el presidente volvió a calificarlos de corruptos.

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Abogados cuestionan la intervención

La medida cautelar fue adoptada como respuesta a una acción popular. “La justicia está desmontando las mentiras de Gustavo Petro y de su gobierno. se ha demostrado que la intervención no era para mejorar la salud, sino intervenir la EPS para atacarla desde adentro”, indicó Julián Quintana, abogado demandante.

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Por su parte, el constitucionalista Alejandro Charry afirmó: “Si un tribunal administrativo ha ordenado que cese la intervención administrativa de una EPS y se ha dado de vuelta a sus administradores, el gobierno debe cumplirla”.

Según Charry, la intervención generó un impacto negativo en la red prestadora de servicios, aumentando las quejas en un 32% y poniendo en riesgo la continuidad, oportunidad y calidad de atención de los afiliados.

Petro responde al fallo

El presidente Gustavo Petro reaccionó en su cuenta de X: “el magistrado que le devuelve de manera inmediata Coosalud a los corruptos debe ser demandado ante la justicia. Necesitamos una justicia que ayude a devolverle la salud al pueblo y no que apoye a los criminales”.

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