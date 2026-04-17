Tribunal de Bolívar suspende intervención del Gobierno en Coosalud

El Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó suspender de manera temporal la intervención que mantiene el gobierno sobre la EPS Coosalud y dispuso devolver de inmediato el manejo a sus directivos.

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La decisión se produce dos años después de que el presidente Gustavo Petro ordenara intervenir la entidad, la quinta más grande del país, tras acusar a sus administradores de corrupción.

En su momento, Petro señaló que la EPS se usaba “para extraer dineros de la nación y enviarlos a paraísos fiscales en el exterior”. Sin embargo, esta semana un juez impuso una multa al mandatario por no retractarse de esas declaraciones. Minutos después del fallo, el presidente volvió a calificarlos de corruptos.

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Abogados cuestionan la intervención

La medida cautelar fue adoptada como respuesta a una acción popular. “La justicia está desmontando las mentiras de Gustavo Petro y de su gobierno. se ha demostrado que la intervención no era para mejorar la salud, sino intervenir la EPS para atacarla desde adentro”, indicó Julián Quintana, abogado demandante.

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Por su parte, el constitucionalista Alejandro Charry afirmó: “Si un tribunal administrativo ha ordenado que cese la intervención administrativa de una EPS y se ha dado de vuelta a sus administradores, el gobierno debe cumplirla”.

Según Charry, la intervención generó un impacto negativo en la red prestadora de servicios, aumentando las quejas en un 32% y poniendo en riesgo la continuidad, oportunidad y calidad de atención de los afiliados.

Petro responde al fallo

El presidente Gustavo Petro reaccionó en su cuenta de X: “el magistrado que le devuelve de manera inmediata Coosalud a los corruptos debe ser demandado ante la justicia. Necesitamos una justicia que ayude a devolverle la salud al pueblo y no que apoye a los criminales”.