Intento de robo a estación de servicio terminó en tiroteo en Soacha: varios heridos

Habitantes de Soacha vivieron momentos de tensión luego de que se registrara un intento de hurto en una estación de servicio que terminó en un cruce de disparos entre los presuntos delincuentes y trabajadores de un carro de valores.

En un video que se ha compartido en redes sociales, se muestra a uno de los trabajadores de una empresa de seguridad que tiene reducido a un hombre, mientras que otro permanece tirado en el suelo y se presumía que podría haber fallecido.

¿Qué se sabe sobre el tiroteo en Soacha?

De acuerdo a lo confirmado por la Policía de Soacha, el balance que hicieron es de tres heridos, uno de los presuntos ladrones y dos empleados de la empresa de seguridad. Se está a la espera de mayores detalles sobre lo sucedido.

El hecho se presentó en el sector de Terreros frente a la estación de Transmilenio.

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