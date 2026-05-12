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Consejo de Estado emite dura respuesta la presidente Petro: "A poderes desbordados, controles efectivos"

El alto tribunal aseguró que los pronunciamientos del presidente y otros funcionarios del Ejecutivo sobre las recientes decisiones judiciales "desinforman y descontextualizan".

Foto: Noticias RCN - @petrogustavo/X

Noticias RCN

mayo 12 de 2026
08:46 a. m.
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El Consejo de Estado emitió una dura respuesta al presidente Gustavo Petro, luego de que éste cuestionara la decisión que puso freno al decreto que buscaba el traslado de $25 billones de las AFP a Colpensiones.

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En un comunicado, el alto tribunal calificó de "incendiarios" los señalamientos hechos por el mandatario a través de su cuenta de X, añadiendo que esto requiere "un ejercicio ponderado que, en defensa de nuestra Constitución recuerde la importancia capital que tiene la separación de poderes".

Además, el Consejo de Estado señaló que las manifestaciones del presidente y otras altas figuras del Ejecutivo "desinforman y descontextualizan" las decisiones judiciales, deteriorando la confianza institucional y debilitando el Estado de Derecho.

La corporación también pidió respeto por los jueces, cuya integridad queda en riesgo cuando se usa la libertad de expresión para "edificar mensajes que privilegian el impacto".

Cuando los poderes se controla, incomoda; pero la lucha contra las inmunidades del poder no puede cesar. A poderes mayores, mayores controles, a poderes desbordados, controles efectivos e inmediatos.

La respuesta de Petro al Consejo de Estado

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro acusó al Consejo de Estado de "acabar con el derecho a la pensión", luego de que se suspendiera de manera provisional el decreto que obligaba a las AFP a girar $25 billones a Colpensiones, correspondientes a los traslados hechos por los afiliados en el marco de la reforma pensional.

En su trino, Petro aseguró que "un poder constituido como el Consejo de Estado no tiene ninguna legitimidad en anular los derechos de la gente que trabaja", y agregó que la decisión sobre el dinero de las pensiones es "inconstitucional y un golpe de Estado contra el pueblo constituyente y soberano".

La Corte Constitucional tiene la oportunidad histórica de dignificar la justicia colombiana. Ojalá lo haga.

El mandatario también señaló al alto tribunal de trabajar en pro de los intereses de grandes banqueros y dueños de los fondos privados, agregando que la decisión sobre su decreto convierte los ahorros de las personas en "utilidades de unos señores ancianos pero riquísimos que siempre han vivido del ahorro del público y del Estado".

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