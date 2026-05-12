¿Realmente Colpensiones necesita el traslado de $25 billones de las AFP?

En el programa La Mesa Ancha de Noticias RCN se abrió un debate sobre la incertidumbre que enfrentan miles de ciudadanos trasladados a Colpensiones, luego de que el Gobierno Nacional advirtiera que no podría pagar las mesadas.

Analistas como Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, y Daniel Gómez, ex candidato al Congreso, coincidieron en que “Colpensiones sí tiene la plata para pagar y además eso es un derecho que tienen que asumir”. Según cifras expuestas, de los 120.000 trasladados, solo 20.000 están en edad de pensión, lo que representa obligaciones cubiertas con los aportes actuales.

La discusión se agudizó tras la reacción del presidente de la República Gustavo Petro, quien en redes sociales cuestionó al Consejo de Estado y sugirió que el que decide es el pueblo y no los abogados, según él, nuflexos a banqueros.

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Para los invitados, estas declaraciones son “totalmente reprochables” y reflejan una intervención política a tres semanas de las elecciones presidenciales, desconociendo la independencia de la rama judicial.

Funcionarios imputados y crisis de confianza

El programa también abordó los procesos judiciales contra altos funcionarios del gobierno, como Daniel Quintero y Ricardo Roa, imputados por diferentes delitos.

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Los analistas señalaron que la presencia de dirigentes con cuentas pendientes ante la justicia genera un mensaje de impunidad y afecta la confianza institucional. “Tristemente este gobierno se ha caracterizado por tener a muchos de sus ministros y altos funcionarios que se tienen que rendir cuentas ante la justicia”, se afirmó en la mesa.

La liberación de la ex alta consejera presidencial para las regiones por vencimiento de términos fue otro hecho que generó indignación, reforzando la percepción de que la justicia no funciona y que se repite un patrón de violación de normas electorales desde la campaña de 2022.

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Fiscalía se planta frente al clan del Golfo

En un anuncio de último minuto, la Fiscalía General de la Nación decidió no suspender las órdenes de captura contra 29 integrantes del clan del Golfo, pese a la solicitud del Gobierno para avanzar en mesas de diálogo.

Los analistas calificaron la decisión como positiva, aunque tardía, y advirtieron que la llamada “paz total” se convirtió en “un fracaso total y absoluto”. La medida busca garantizar que las elecciones se realicen sin presiones de grupos armados, en un contexto donde la seguridad y la confianza ciudadana están en juego.