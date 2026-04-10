Cámaras lo delataron en plena Séptima: así cayó el ladrón que intentó robar a un estudiante en Chapinero

Un nuevo hecho de inseguridad en la carrera Séptima, en la localidad de Bogotá, terminó frustrado gracias al sistema de videovigilancia instalado en Chapinero.

Las cámaras de seguridad fueron determinantes para detectar en tiempo real a un hombre que habría intentado robar a un estudiante en plena vía pública.

Intento de robo a estudiante en la Séptima quedó en video

El caso se registró cuando un estudiante fue abordado por un sujeto en la carrera Séptima, quien intentó hurtarle sus pertenencias en medio del flujo habitual de la zona.

El hecho quedó en evidencia gracias a las cámaras del sistema de vigilancia, desde donde los operadores del C4 detectaron lo ocurrido.

A partir de ese momento, el seguimiento fue inmediato.

Así capturaron a delincuente que intentó robar a estudiante en la Séptima

Desde el centro de monitoreo se dio aviso a los uniformados que patrullaban el sector, activando un cerco policial con apoyo de información entregada por la ciudadanía. Esta coordinación permitió rastrear los movimientos del presunto responsable en tiempo real.

El hombre fue ubicado cerca de un paradero de bus, a pocas cuadras del punto donde ocurrió el intento de hurto.

Allí fue interceptado por las autoridades, reducido en el lugar, esposado y trasladado en una patrulla hasta un CAI.

La víctima, por su parte, recibió acompañamiento de la Policía para adelantar el proceso de denuncia correspondiente por lo sucedido.