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¿A qué hora y por dónde podrá ver EN VIVO el impactante regreso del Artemis II a La Tierra?

La cápsula Orión reingresará a la Tierra a 38.000 km/h en una maniobra crítica que podrá seguirse en directo desde múltiples plataformas.

Noticias RCN

abril 10 de 2026
08:16 a. m.
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El mundo está a la expectativa por el regreso de la misión Artemis II, y esto porque hoy, tras un viaje alrededor de la Luna que llevó a los astronautas a más de 406.000 kilómetros de la Tierra, la cápsula Orión se prepara para una de las fases más críticas: su reingreso a la atmósfera y posterior amerizaje en el océano Pacífico.

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¿A qué hora podrá ver el regreso de Artemis II a La Tierra?

El momento clave está previsto para este viernes 10 de abril a las 5:07 p. m., hora local de Estados Unidos, cuando la nave americe frente a las costas de San Diego. Sin embargo, el horario varía según el país.

En América Latina, los espectadores podrán seguir este evento aproximadamente a las siguientes horas:

  • Estados Unidos (California): 5:07 p. m.
  • México / El Salvador / Costa Rica: 6:06 p. m.
  • Colombia / Perú / Panamá / Ecuador: 7:07 p. m.
  • Venezuela / Bolivia: 8:07 p. m.
  • Argentina / Uruguay / Brasil: 9:06 p. m.
  • Chile: 9:07 p. m.
  • España: 2:07 a. m. del sábado

¿Por dónde puedo ver el regreso EN VIVO del Artemis II?

La NASA confirmó que la transmisión será global y gratuita. El evento podrá verse a través de su plataforma de streaming NASA+, disponible en web, iOS, Android y dispositivos como Roku, Apple TV y Fire TV.

También estará en el canal oficial de YouTube de la NASA y en sus redes sociales como X, Facebook y Twitch. Incluso servicios como Amazon Prime Video y, en algunos países, Netflix, habilitarán la señal.

Asimismo, Noticias RCN contará con una emisión en directo a través de su cuenta en la plataforma YouTube. Para seguirla haga clic aquí.

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¿Cómo será el regreso del Artemis II a La Tierra?

El regreso no es cualquier maniobra. Durante aproximadamente 13 minutos, la cápsula atravesará la atmósfera a una velocidad de hasta 38.000 km/h. En seis de esos minutos no habrá comunicación con la tripulación, lo que convierte este tramo en el más tenso de toda la misión.

A bordo viajan los astronautas Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman y Jeremy Hansen, quienes protagonizaron un vuelo histórico al convertirse en la tripulación que más lejos ha viajado desde la Tierra.

Tras el reingreso, la nave será frenada por un sistema de paracaídas antes de amerizar en el Pacífico.

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Por ahora, todas las miradas están puestas en la pantalla. Millones de personas podrán seguir en tiempo real un momento que se convertirá en uno de los avances más importantes de la exploración espacial moderna.

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