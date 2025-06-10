Intentos de unidad de los partidos de oposición para las elecciones presidenciales cojean, pero avanzan

Avanza la cuenta regresiva hacia las elecciones presidenciales y solo la izquierda parece tener rostros definidos para una consulta que arroje a un único candidato en el 2026.

En respuesta, el movimiento ‘La Fuerza de las Regiones’ hizo un llamado a la unidad a varios candidatos independientes, entre ellos David Luna, Juan Daniel Oviedo, Maurice Armitage, Daniel Palacios, Felipe Córdoba y Mauricio Cárdenas.

“Como hemos tenido oportunidad de expresarles en diversos escenarios y reuniones tanto individuales como colectivas, los candidatos del movimiento La Fuerza de las Regiones estamos convencidos de que el momento actual del país demanda firmeza, generosidad, integridad y, sobre todo, unidad”, se lee en la misiva.

Los firmantes, Aníbal Gaviria, Juan Guillermo Zuluaga, Héctor Olimpo Espinoza y Juan Carlos Cárdenas decidieron invitarlos a formar parte de un acuerdo público para “participar en una consulta popular el 8 de marzo, con el compromiso de todos de respetar quien allí resulte escogido por el voto ciudadano para avanzar fortalecidos hacia la presidencia de la República”.

Su objetivo es responder “a un clamor ciudadano creciente que nos llama a la unidad, al fortalecimiento de alternativas alejadas de la polarización, la división y el odio”. Y, para lograrlo, los miembros de ‘La Fuerza de las Regiones’ se comprometieron a seleccionar un candidato único el 30 de noviembre, que se sumaría a los demás en la consulto de marzo.

Oposición estaría también buscando unidad entre fuerza políticas:

Otro intento de unidad, esta vez de la oposición, sería el del partido Centro Democrático y Cambio Radical, con una cumbre parlamentaria de tres sesiones que comenzaría el 15 de octubre.

Al evento asistirán el procurador, Gregorio Eljach, el registrador, Hernán Penagos, y delegados de la embajada de los Estados Unidos en Colombia, posiblemente, el encargado de negocios John McNamara.

En la segunda sesión tendrían previsto invitar a congresistas que han ejercido oposición desde otros frentes, como Efraín Cepeda y Nadia Blel, del Partido Conservador; J.P. Hernández, del partido Verde, y Mauricio Gómez, del Partido Liberal.

Y, a la última, estarían invitados como panelistas principales el expresidente Álvaro Uribe y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, aunque aún están por confirmar.