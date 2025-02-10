Elecciones 2026: la innovadora herramienta para conocer más de cerca a los candidatos

Las elecciones presidenciales están a la vuelta de la esquina. 2026 será un año importante en materia política para el país. Por eso, desde ya varias figuras públicas se han lanzado a la contienda.

A medida que pasan los meses, aumenta la incertidumbre sobre lo que vendrá. La Registraduría reveló que las elecciones para elegir presidente se llevarán a cabo el 31 de mayo.

Al ser un escenario tan importante para el futuro del país, es fundamental que la gente conozca a los candidatos y, especialmente, qué proponen. Sin embargo, esta tarea puede ser ardua.

Por eso, 360 Radio dio a conocer una interesante herramienta que facilita esto y cuenta con el uso de inteligencia artificial: ChatGPT, Gemini y Copilot. Los softwares estudiaron los perfiles de los candidatos e hicieron un análisis detallado con su experiencia, fortaleza y conocimiento.

Para ello, las categorías que se calificaron fueron: formación académica y estudios, manejo de idiomas, experiencia en los sectores público y privado, sector gremial, conocimiento en relaciones internacionales, seguridad, economía y finanzas; y capacidad de gobernabilidad. Se calificó de 1 a 99.

Los resultados en cuanto a sus conocimientos fueron los siguientes:

Daniel Quintero, exalcalde de Medellín

Formación académica: 89.

Idiomas: 69.

Experiencia en el sector público y privado: 89.

Sector gremial: 30.

Relaciones internacionales: 59.

Seguridad: 59.

Economía y finanzas: 79.

Gobernabilidad y alianzas políticas: 69.

Puntaje general: 69.

Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa y exembajador en Estados Unidos

Formación académica: 99.

Idiomas: 89.

Experiencia en el sector público y privado: 89.

Sector gremial: 99.

Relaciones internacionales: 99.

Seguridad: 99.

Economía y finanzas: 89.

Gobernabilidad y alianzas políticas: 79.

Puntaje general: 93.

Vicky Dávila, periodista

Formación académica: 59.

Idiomas: 39.

Experiencia en el sector público – privado: 69.

Sector gremial: 29.

Relaciones internacionales: 39.

Seguridad: 49.

Economía y finanzas: 29.

Gobernabilidad y alianzas políticas: 59.

Puntaje general: 47.

Abelardo de la Espriella, abogado

Formación académica: 79.

Idiomas: 79.

Experiencia en el sector público – privado: 89.

Sector gremial: 39.

Relaciones internacionales: 39.

Seguridad: 59.

Economía y finanzas: 39.

Gobernabilidad y alianzas políticas: 59.

Puntaje general: 60.

Iván Cepeda, senador

Formación académica: 89.

Idiomas: 40.

Experiencia en el sector público – privado: 59.

Sector gremial: 40.

Relaciones internacionales: 79.

Seguridad: 59.

Economía y finanzas: 40.

Gobernabilidad y alianzas políticas: 40.

Puntaje general: 59.

Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia

Formación académica: 99.

Idiomas: 89.

Experiencia en el sector público – privado: 89.

Sector gremial: 49.

Relaciones internacionales: 59.

Seguridad: 59.

Economía y finanzas: 69.

Gobernabilidad y alianzas políticas: 69.

Puntaje general: 73.

Claudia López, exalcaldesa de Bogotá

Formación académica: 89.

Idiomas: 89.

Experiencia en el sector público – privado: 79.

Sector gremial: 49.

Relaciones internacionales: 69.

Seguridad: 69.

Economía y finanzas: 69.

Gobernabilidad y alianzas políticas: 69.

Puntaje general: 73.

Miguel Uribe Londoño, exdirector del Centro Democrático

Formación académica: 79.

Idiomas: 89.

Experiencia en el sector público – privado: 79.

Sector gremial: 69.

Relaciones internacionales: 49.

Seguridad: 39.

Economía y finanzas: 79.

Gobernabilidad y alianzas políticas: 69.

Puntaje general: 69.

Paloma Valencia, senadora

Formación académica: 79.

Idiomas: 89.

Experiencia en el sector público – privado: 79.

Sector gremial: 29.

Relaciones internacionales: 59.

Seguridad: 59.

Economía y finanzas: 49.

Gobernabilidad y alianzas políticas: 59.

Puntaje general: 63.

David Luna, exsenador y exministro de las TIC

Formación académica: 89.

Idiomas: 89.

Experiencia en el sector público – privado: 89.

Sector gremial: 79.

Relaciones internacionales: 79.

Seguridad: 69.

Economía y finanzas: 69.

Gobernabilidad y alianzas políticas: 79.

Puntaje general: 80.

Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda

Formación académica: 99.

Idiomas: 89.

Experiencia en el sector público – privado: 99.

Sector gremial: 59.

Relaciones internacionales: 89.

Seguridad: 59.

Economía y finanzas: 99.

Gobernabilidad y alianzas políticas: 79.

Puntaje general: 84.

Paola Holguín, senadora

Formación académica: 79.

Idiomas: 60.

Experiencia en el sector público – privado: 85.

Sector gremial: 40.

Relaciones internacionales: 70.

Seguridad: 90.

Economía y finanzas: 50.

Gobernabilidad y alianzas políticas: 75.

Puntaje general: 69.

Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá

Formación académica: 85.

Idiomas: 80.

Experiencia en el sector público – privado: 92.

Sector gremial: 50.

Relaciones internacionales: 88.

Seguridad: 70.

Economía y finanzas: 92.

Gobernabilidad y alianzas políticas: 75.

Puntaje general: 78.