Elecciones 2026: la innovadora herramienta para conocer más de cerca a los candidatos
Con el uso de inteligencia artificial, es posible conocer al detalle a los candidatos y así disponer más fácil el voto hacia alguno de ellos.
Noticias RCN
11:37 a. m.
Las elecciones presidenciales están a la vuelta de la esquina. 2026 será un año importante en materia política para el país. Por eso, desde ya varias figuras públicas se han lanzado a la contienda.
A medida que pasan los meses, aumenta la incertidumbre sobre lo que vendrá. La Registraduría reveló que las elecciones para elegir presidente se llevarán a cabo el 31 de mayo.
Al ser un escenario tan importante para el futuro del país, es fundamental que la gente conozca a los candidatos y, especialmente, qué proponen. Sin embargo, esta tarea puede ser ardua.
Por eso, 360 Radio dio a conocer una interesante herramienta que facilita esto y cuenta con el uso de inteligencia artificial: ChatGPT, Gemini y Copilot. Los softwares estudiaron los perfiles de los candidatos e hicieron un análisis detallado con su experiencia, fortaleza y conocimiento.
Para ello, las categorías que se calificaron fueron: formación académica y estudios, manejo de idiomas, experiencia en los sectores público y privado, sector gremial, conocimiento en relaciones internacionales, seguridad, economía y finanzas; y capacidad de gobernabilidad. Se calificó de 1 a 99.
Los resultados en cuanto a sus conocimientos fueron los siguientes:
Daniel Quintero, exalcalde de Medellín
- Formación académica: 89.
- Idiomas: 69.
- Experiencia en el sector público y privado: 89.
- Sector gremial: 30.
- Relaciones internacionales: 59.
- Seguridad: 59.
- Economía y finanzas: 79.
- Gobernabilidad y alianzas políticas: 69.
- Puntaje general: 69.
Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa y exembajador en Estados Unidos
- Formación académica: 99.
- Idiomas: 89.
- Experiencia en el sector público y privado: 89.
- Sector gremial: 99.
- Relaciones internacionales: 99.
- Seguridad: 99.
- Economía y finanzas: 89.
- Gobernabilidad y alianzas políticas: 79.
- Puntaje general: 93.
Vicky Dávila, periodista
- Formación académica: 59.
- Idiomas: 39.
- Experiencia en el sector público – privado: 69.
- Sector gremial: 29.
- Relaciones internacionales: 39.
- Seguridad: 49.
- Economía y finanzas: 29.
- Gobernabilidad y alianzas políticas: 59.
- Puntaje general: 47.
Abelardo de la Espriella, abogado
- Formación académica: 79.
- Idiomas: 79.
- Experiencia en el sector público – privado: 89.
- Sector gremial: 39.
- Relaciones internacionales: 39.
- Seguridad: 59.
- Economía y finanzas: 39.
- Gobernabilidad y alianzas políticas: 59.
- Puntaje general: 60.
Iván Cepeda, senador
- Formación académica: 89.
- Idiomas: 40.
- Experiencia en el sector público – privado: 59.
- Sector gremial: 40.
- Relaciones internacionales: 79.
- Seguridad: 59.
- Economía y finanzas: 40.
- Gobernabilidad y alianzas políticas: 40.
- Puntaje general: 59.
Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia
- Formación académica: 99.
- Idiomas: 89.
- Experiencia en el sector público – privado: 89.
- Sector gremial: 49.
- Relaciones internacionales: 59.
- Seguridad: 59.
- Economía y finanzas: 69.
- Gobernabilidad y alianzas políticas: 69.
- Puntaje general: 73.
Claudia López, exalcaldesa de Bogotá
- Formación académica: 89.
- Idiomas: 89.
- Experiencia en el sector público – privado: 79.
- Sector gremial: 49.
- Relaciones internacionales: 69.
- Seguridad: 69.
- Economía y finanzas: 69.
- Gobernabilidad y alianzas políticas: 69.
- Puntaje general: 73.
Miguel Uribe Londoño, exdirector del Centro Democrático
- Formación académica: 79.
- Idiomas: 89.
- Experiencia en el sector público – privado: 79.
- Sector gremial: 69.
- Relaciones internacionales: 49.
- Seguridad: 39.
- Economía y finanzas: 79.
- Gobernabilidad y alianzas políticas: 69.
- Puntaje general: 69.
Paloma Valencia, senadora
- Formación académica: 79.
- Idiomas: 89.
- Experiencia en el sector público – privado: 79.
- Sector gremial: 29.
- Relaciones internacionales: 59.
- Seguridad: 59.
- Economía y finanzas: 49.
- Gobernabilidad y alianzas políticas: 59.
- Puntaje general: 63.
David Luna, exsenador y exministro de las TIC
- Formación académica: 89.
- Idiomas: 89.
- Experiencia en el sector público – privado: 89.
- Sector gremial: 79.
- Relaciones internacionales: 79.
- Seguridad: 69.
- Economía y finanzas: 69.
- Gobernabilidad y alianzas políticas: 79.
- Puntaje general: 80.
Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda
- Formación académica: 99.
- Idiomas: 89.
- Experiencia en el sector público – privado: 99.
- Sector gremial: 59.
- Relaciones internacionales: 89.
- Seguridad: 59.
- Economía y finanzas: 99.
- Gobernabilidad y alianzas políticas: 79.
- Puntaje general: 84.
Paola Holguín, senadora
- Formación académica: 79.
- Idiomas: 60.
- Experiencia en el sector público – privado: 85.
- Sector gremial: 40.
- Relaciones internacionales: 70.
- Seguridad: 90.
- Economía y finanzas: 50.
- Gobernabilidad y alianzas políticas: 75.
- Puntaje general: 69.
Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá
- Formación académica: 85.
- Idiomas: 80.
- Experiencia en el sector público – privado: 92.
- Sector gremial: 50.
- Relaciones internacionales: 88.
- Seguridad: 70.
- Economía y finanzas: 92.
- Gobernabilidad y alianzas políticas: 75.
- Puntaje general: 78.