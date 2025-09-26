CANAL RCN
Colombia Video

Estos serán los candidatos a la consulta interna del Pacto Histórico y el día en que se votará

El comité del partido respaldó la decisión e infirmó que el ganador recibirá su apoyo incondicional para llegar a la Casa de Nariño en primera vuelta.

Noticias RCN

septiembre 26 de 2025
05:35 p. m.
En la tarde del viernes, 26 de septiembre, el Pacto Histórico escogió los nombres de los tres candidatos que irán a consulta para escoger un único representante a las elecciones presidenciales del 2026.

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero; la exministra de Salud, Carolina Corcho, y el senador Iván Cepeda acordaron inscribir sus nombres a la consulta. Una decisión que recibió el aval del Pacto.

“El comité político del Pacto respalda esta decisión. Quien gane, será respaldado por todos, sin divisiones, para construir un gran frente alto, que gane la primera vuelta”, indicó Quintero, en una publicación realizada a través de su cuenta en la plataforma X.

De nueve precandidatos a tres nombres en consulta:

En la tarde del jueves, el Pacto reafirmó su intención de constituirse “en un solo movimiento político que represente a las mayorías nacionales como organización de izquierda y progresista. El Pacto somos todos, sin exclusiones”.

Y, sobre la contienda presidencial, anunció que “considerando la falta de certezas jurídicas que garanticen la participación de la candidatura escogida en una consulta del Frente Amplio en marzo junto a otros liderazgos y sectores aliados, hemos resuelto priorizar dicha consulta como el espacio definitivo que asegure la elección de la opción ganadora de cara a las elecciones presidenciales de mayo”.

De nueve precandidatos, el Pacto escogió tres nombres para su consulta interna en, exactamente, un mes. Una decisión que habría advertido en un último pronunciamiento en redes sociales:

“El Comité Político definirá el mecanismo democrático que garantice una sola candidatura en nombre del Pacto Histórico en esta contienda electoral. Las precandidaturas actuales podrán continuar, si así lo deciden, en su aspiración de representar al Pacto Histórico en la consulta del Frente Amplio, presentando sus propuestas programáticas y acompañando el proceso para el Congreso de la República”.

¿Quiénes se bajaron de la consulta presidencial?

Junto al anuncio de los nombres que se incluirán en la consulta, el país conoció que Gustavo Bolívar, María José Pizarro Y Susana Muhamad desistieron de su precandidatura.

Los tres decidieron apoyar la candidatura de Cepeda y Bolívar agregó que su decisión, también, busca evitar el convenio que lo obligaría a apoyar la candidatura de Quintero, en caso de ganar la consulta.

