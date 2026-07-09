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Activan circular roja contra alias Papá Pitufo: ¿En dónde está el ‘zar del contrabando’?

La red de Diego Marín Buitrago estuvo por varios años detrás de gran parte del contrabando que ingresó al país.

Circular roja contra 'Papá Pitufo'.
Circular roja contra 'Papá Pitufo'. Foto: Noticias RCN | Interpol.

Noticias RCN

julio 09 de 2026
07:44 p. m.
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En las últimas horas, la Secretaría General de la Interpol en Lyon activó para los 196 países la circular roja contra Diego Marín Buitrago, conocido como ‘el zar del contrabando’ o ‘Papá Pitufo’.

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Desde el 21 de febrero de 2025, Interpol estudió la solicitud y concluyó que, dadas las condiciones y requisitos, se cumplieron con los criterios de Interpol para ampliar la búsqueda a nivel mundial.

¿Cómo operaba la red de ‘Papá Pitufo’?

Con base en las investigaciones, Marín fue la cabeza detrás de la red de contrabando más grande del país. Por su estructura pasó mercancía ilegal de textiles, calzado, cigarrillos y demás productos.

Ahora bien, ¿cómo hizo para construir un imperio criminal de esta magnitud? Resulta que ‘Papá Pitufo’ sobornó a oficiales de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) en los principales puertos, como en Cali o Buenaventura.

El impacto fue tal que se estima que su red fue responsable del 80 % del contrabando que estaba en el país. Su nombre comenzó a hacer eco en 2024, cuando se dio la captura de algunos de sus alfiles, tales como ‘El Bendecido’.

¿Dónde está ‘Papá Pitufo’?

Las estimaciones indican que entre septiembre de 2023 y febrero de 2024 (cinco meses), presuntamente hubo ofrecimientos de 3.5 millones y 5 millones de pesos para los uniformados. Estos se habrían visto reflejados, no solo con dinero en efectivo, sino con la entrega de vehículos de alta gama o apartamentos.

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A lo largo de esos meses, se sospecha que se dieron al menos 21 sobornos a cuatro uniformados y 17 subalternos.

Sin embargo, cuando estaba lista la orden de captura, ‘Papá Pitufo’ supo de esto con antelación, lo cual le permitió organizar los detalles para emprender la huida. Entonces, escapó a Europa.

Aunque lo capturaron en Valencia, después se le concedió la libertad condicional, por lo que continuó su escape hacia Portugal. Se está esperando en qué avanza el proceso de extradición para que retorne a Colombia.

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