Aeropuerto de Tibú reporta daños en medio de ataque con drones

En la tarde del jueves, 9 de julio, se registró un atentado contra la infraestructura aeroportuaria del país, luego de que drones dejaran caer un artefacto explosivo sobre el Aeropuerto de Tibú, Norte de Santander.

El ataque, de acuerdo con la Aeronáutica Civil, afectó el área en la que se encuentran ubicadas las oficinas administrativas de la terminal aérea y deja, como resultado, a “tres miembros del equipo de seguridad y vigilancia, que se encontraba en cumplimiento de sus funciones”, heridos.

Los trabajadores, “fueron remitidos de inmediato a un centro hospitalario local, debido a un fuerte traumatismo, provocado por la onda expansiva”, y se descartó la presencia de pasajeros en el aeropuerto, al momento del ataque.

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¿Quién está detrás del ataque registrado contra el aeropuerto de Tibú el jueves?

De acuerdo con la máxima autoridad de aviación nacional, “se ha establecido una estrecha coordinación con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para asegurar el perímetro, recolectar los elementos materiales probatorios que permitan dar con los responsables de este hecho y garantizar el restablecimiento pleno de las condiciones de seguridad en la zona”.

Sin embargo, se atribuye el hecho, de manera preliminar, al Ejército de Liberación Nacional (ELN), que ejerce presencia en la región.

En noviembre de 2025, la Defensoría del Pueblo advirtió en una alerta temprana que la población civil en Tibú se enfrenta a un escenario de peligro por la “intensificación de las disputas entre el ELN y disidencias de las extintas Farc”, específicamente, el ‘Frente 33 Mariscal Antonio José de Sucre’ y el ‘Bloque Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte’.

Hasta entonces, se atribuían a ambos grupos hechos de violencia, como “homicidios, amenazas, secuestros, desplazamientos forzados, confinamientos y restricciones a la movilidad”. En el casco urbano de Tibú, se hablaba de una doble autoridad armada en barrios y en corredores viales, de retenes con requisas e inspección de celulares.

Aeronáutica Civil rechaza los ataques contra trabajadores del sector:

De momento, las autoridades técnicas se encuentran evaluando el alcance de los daños en las oficinas de la terminal e investigando quién está detrás del atentado.

Sin importar la respuesta, la Aerocivil insiste en que no son permisibles los “actos de violencia que atenten contra la integridad de la población civil, los trabajadores del sector del transporte y la infraestructura estratégica que garantiza la conectividad y el desarrollo de las regiones”.