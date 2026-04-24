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Corte Suprema negó tutela con la que 'Papá Pitufo' buscaba frenar su extradición a Colombia

La Sala de Decisión de Tutelas declaró improcedente el recurso con el cual Diego Marín Buitrago buscaba poner freno a su extradición desde Portugal.

alias papá Pitufo
Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

abril 24 de 2026
08:33 a. m.
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La Sala de Decisión de Tutelas de la Corte Suprema declaró improcedente el recurso mediante el cual Diego Marín Buitrago, conocido con el alias de Papá Pitufo, buscaba frenar su extradición de Portugal a Colombia.

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De acuerdo con el alto tribunal, el contrabandista no cumplió con los requisitos necesarios para que su tutela prosperara, por lo que el torpedeado trámite para su extradición podría continuar.

Cabe recordar que, por cerca de dos años, la justicia colombiana le ha seguido el rastro al conocido 'zar del contrabando', quien además habría logrado permear varias esferas del Estado.

En este momento, Marín Buitrago se encuentra libre y a la espera de que se defina su solicitud de asilo en Portugal.

Los tentáculos de 'Papá Pitufo' en el Gobierno Nacional

Según la Fiscalía, Diego Marín Buitrago habría intentado infiltrar la campaña del entonces candidato Gustavo Petro y, posteriormente, su Gobierno mediante sobornos a varios de sus funcionarios.

Alias Papá Pitufo también fue identificado como un prófugo de la justicia, y su nombre ha estado vinculado a diversas actividades ilegales, incluyendo el tráfico de influencias y el ofrecimiento de coimas para garantizar la operación de su red delictiva.

Recientemente, las autoridades revelaron una extensa red de corrupción que involucra al candidato al Senado, Freddy Camilo Gómez Castro, capturado por presuntamente facilitar contactos entre Diego Marín Buitrago, y a altos funcionarios del Gobierno.

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La investigación, que se extiende por casi dos años, expone un entramado de tráfico de influencias. Según la Fiscalía, Gómez presuntamente actuó como intermediario entre alias Papá Pitufo y funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Fue tal el impacto de su red, que las autoridades estiman que estuvo detrás del 80% de los productos que ingresaron a Colombia por contrabando. Para ello, se cree que sobornó policías y funcionarios de la Dian.

Las capturas y fugas de 'Papá Pitufo'

Fue en marzo de 2024 cuando empezó a desenvolverse la red alrededor del contrabandista y con la captura de sus hombres más cercanos, Marín supo que las autoridades iban tras él. Fue así como emprendió la huida hacia España, en donde fue arrestado después.

SIn embargo, le fue otorgada la libertad condicional, por lo que escapó hacia Portugal en donde volvió a quedar tras las rejas. Tras recuperar su libertad por segunda vez, Colombia comenzó el trámite para su extradición.

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