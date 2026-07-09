¿Qué medidas se han tomado para capturar a ‘Nain’, cabecilla que apareció en una caravana?

El pasado viernes 3 de julio, se dio a conocer en redes sociales un video de Nain Andrés Pérez Toncel, conocido como ‘Nain’ o ‘Bendito Menor’, liderando una caravana de motocicletas en La Guajira.

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Esto se dio después del partido de dieciseisavos de final del Mundial en el que Colombia superó por la mínima a Ghana. ‘Nain’ y los otros implicados aparecieron con la camiseta de la selección.

El polémico video de ‘Nain’ y la orden de De la Espriella

‘Nain’ es un cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), grupo armado que causa terror en La Guajira, Magdalena y Atlántico mayormente.

Este hombre ha dado de qué hablar por el contenido que publica en redes sociales. Presume un estilo de vida lujoso, rodeado de armas y motocicletas. El video causó eco, por lo que la Policía y la Fiscalía comenzaron una investigación, teniendo en cuenta que ‘Nain’ es uno de los criminales más peligrosos.

Noticias RCN conversó con el teniente coronel Alexánder Ojeda, comandante operativo de la Policía en La Guajira, quien, por un lado, confirmó la veracidad del video y reveló qué acciones se han tomado.

Los golpes contra las ACSN

“Activamos una búsqueda de investigación que es adelantada por la agencia judicial en conjunto con la Fiscalía”, sostuvo.

Ha sido tal el impacto del video, que el presidente electo Abelardo de la Espriella le dijo al ministro de Defensa designado, general (r) Jorge Eduardo Mora, que se encargue de capturarlo o darle de baja.

En los últimos meses, se les han dado golpes contundentes a las ACSN. Muestra de ello son las nueve operaciones que resultaron con la captura de 17 integrantes y la incautación de armas y sustancias.