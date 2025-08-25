CANAL RCN
Colombia Video

Expiden circular roja de Interpol contra César Manrique, ficha clave en el gobierno Petro

La Secretaría General de Interpol publicó la notificación roja contra el exfuncionario, vinculado al escándalo de corrupción de la UNGRD.

Noticias RCN

agosto 25 de 2025
07:05 p. m.
La Secretaría General de Interpol aprobó y publicó en agosto de 2025 la notificación roja contra César Augusto Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, requerido por la justicia colombiana en el marco del entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

De acuerdo con la comunicación oficial, la circular roja quedó registrada bajo el número de control A-12332/8-2025 y fue solicitada por la Fiscalía General de la Nación tras la orden de captura emitida por una juez penal de control de garantías de Bogotá el pasado 29 de julio. En esa fecha, Manrique Soacha fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y lavado de activos.

El segundo prófugo por el caso UNGRD

La Fiscalía había solicitado desde el 21 de agosto a Interpol Colombia que tramitara la circular roja para lograr su captura en los 197 países miembros de la organización. Con la publicación de esta notificación, las autoridades podrán avanzar en la búsqueda internacional del exfuncionario, cuyo paradero se desconoce desde la expedición de la medida judicial en su contra.

Manrique Soacha se convierte así en el segundo alto exfuncionario prófugo de la justicia colombiana en el caso UNGRD. El primero fue Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), contra quien también existe una solicitud de circular roja, pedida desde el 4 de julio, aunque hasta el momento la Fiscalía no ha recibido respuesta oficial sobre su trámite.

OCN Interpol Colombia hace advertencia

En el comunicado, la Oficina Central Nacional de Interpol en Colombia precisó que corresponde a la entidad solicitante de la circular —en este caso, la Fiscalía— estar atenta a la vigencia de la orden de captura, ya sea para prorrogarla o anularla en caso de captura, prescripción, fallecimiento u otras circunstancias. “Esta OCN no se responsabiliza por la vigencia de la orden de captura en el momento de la materialización de la notificación si la misma no se encuentra validada”, se lee en el documento.

Con esta decisión, el ente acusador espera que las autoridades internacionales logren la captura de Manrique Soacha, considerado una pieza clave en la investigación por la millonaria defraudación a la UNGRD.

