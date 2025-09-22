CANAL RCN
ATENCIÓN | Interpol ya expidió circular roja contra Carlos Ramón González

La circular roja contra el exdirector del Dapre habría estado lista desde hace una semana, pero solo se conoce hasta este lunes 22 de septiembre.

septiembre 22 de 2025
12:38 p. m.
En exclusiva, Noticias RCN conoció que la Interpol ya expidió circular roja contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) y señalado como pieza clave en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Aunque la noticia se conoce este lunes, fuentes de alto nivel confirmaron que el documento internacional habría estado listo desde hace una semana, sin que se hiciera público.

El papel de González en el escándalo de la UNGRD

González, considerado uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro y con un pasado político ligado a la Alianza Verde y al M-19, enfrenta graves acusaciones de la Fiscalía por cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos.

De acuerdo con los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD, González habría ordenado la millonaria contratación de carrotanques en La Guajira no solo con fines humanitarios, sino para presuntamente sobornar a congresistas y garantizar el avance de las reformas del Gobierno en el Congreso.

Los expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, habrían recibido 3.000 y 1.000 millones de pesos en efectivo, respectivamente, según las declaraciones judiciales. La Fiscalía sostiene que las instrucciones salieron directamente del entonces director del Dapre, lo que lo convierte en la ficha más importante del entramado de corrupción que hoy golpea al Gobierno.

El paradero del exdirector y las dudas sobre Interpol

Actualmente, González se encuentra prófugo de la justicia colombiana. Noticias RCN reveló en exclusiva que se esconde en Nicaragua, país donde el Gobierno colombiano habría facilitado la renovación de su residencia.

La revelación sobre la circular roja revive cuestionamientos hacia la Interpol, pues aunque la orden de captura en Colombia es vigente, no se había materializado su difusión internacional hasta ahora.

El caso no solo compromete a González como funcionario de alto nivel, sino que empaña el discurso anticorrupción del presidente Petro. A tres años de su mandato, la captura del exdirector del Dapre podría convertirse en un nuevo punto de quiebre para la imagen del Gobierno, ya golpeado por los efectos del escándalo en la UNGRD.

