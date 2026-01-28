Atención: se anunció el nuevo giro trascendental que habrá en la investigación del accidente en el que murió Yeison Jiménez

En la noche del 27 de enero, la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos de la Aeronáutica Civil de Colombia reveló el informe preliminar de la tragedia en la que perdió la vida Yeison Jiménez, el piloto Fernando Torres y sus compañeros Juan Manuel Rodríguez, Waisman Mora, Jefferson Osorio y Óscar Marín.

De acuerdo con los investigadores, la avioneta permaneció en Paipa, Boyacá, desde el 9 de enero, a las 5:53 de la tarde.

Además, ese viernes, que fue un día antes del accidente, la aeronave también visitó los aeródromos Olaya Herrera, en Medellín, y Flaminio Suárez Camacho, en Bogotá.

RELACIONADO Salió a la luz el verdadero estado de la avioneta en la que murió Yeison Jiménez y el reporte de su piloto

La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos también precisó que la aeronave Piper Navajo con matrícula N325FA presentó su plan de vuelo el mismo 10 de enero de 2026 y que la ruta exacta que se seguiría sería Paipa - Ubaté - San Francisco - Honda - La Pintada - aeródromo Olaya Herrera.

"La aeronave accidentada, tipo Piper 31-325 S/N 31-8212005, se encontraba aeronavegable y cumplía los requisitos técnicos para efectuar el vuelo. Fue fabricada en el año 1982 y contaba con un tiempo total de vuelo de 8,788.95 h", se precisó en el informe.

Asimismo, los investigadores han encontrado que ninguna parte de la aeronave tuvo un desprendimiento antes de caer y que tampoco hubo fuego pre-impacto, sino que las explosiones se generaron después de que la colisión afectó estructuralmente los tanquetes de combustible y hubo interacción con la sección caliente de los motores.

Sin embargo, el análisis aún no ha culminado, sino que la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos ya sabe cuál es la nueva decisión que tomará para seguir esclareciendo lo ocurrido con la avioneta en la que falleció Yeison Jiménez, su piloto y sus cuatro compañeros.

Este es el giro trascendental que habrá en la investigación del accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez

Hace unas semanas, una fuente de la Aeronáutica Civil le había revelado a El Tiempo que los motores de la avioneta Piper Navajo serían enviados a Estados Unidos para que el fabricante los estudiara a fondo.

Además, esa decisión fue corroborada en el análisis preliminar, pero, asimismo, se dejó claro que otros elementos de la aeronave también serán trasladados a Estados Unidos.

"En virtud del Anexo 13 del Convenio de Aviación Civil Internacional y la normatividad local RAC 114, se contemplará el envío de las plantas motrices y de las hélices a inspección en las casas fabricantes en los Estados Unidos, con la activa participación de la DIAC, NTSB y FAA", se aclaró.

"Actualmente, investigadores de la DIACC se encuentran en contacto permanente con el personal investigador del fabricante de la aeronave Piper, con el fin de asistir las investigaciones en los requerimientos especiales que se lleguen a necesitar en la parte de operatividad, mantenimiento y rendimiento", se añadió.

¿En dónde iba a cantar Yeison Jiménez en la noche del 10 de enero de 2026?

Yeison Jiménez llegó al Aeropuerto de Paipa con la intención de desplazarse hasta Medellín para cumplir un compromiso que tenía en Marinilla, Antioquia.

Lo programado era aterrizar en el aeródromo Olaya Herrera y, más tarde, subirse a un vehículo que lo llevara hasta el municipio colombiano en el que lo estaban esperando.