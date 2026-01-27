Revelan informe preliminar del accidente en el que murió Yeison Jiménez. Esto dice

Se conoció el informe preliminar del accidente en el que murió el cantante de música popular Yeison Jiménez, y cinco personas más, el pasado 10 de enero. El accidente ocurrió a las 4:11 de la tarde, dos minutos después de que la aeronave de matrícula N325FA despegara del aeropuerto Juan José Rondón, en el municipio de Paipa, Boyacá.

Así fue el accidente en el que murió Yeison Jiménez

El informe de la Autoridad de AIG de Colombia, Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos (DIACC) indicó que la aeronave en la que viajaba Yeison Jiménez impactó y tuvo un desplazamiento lineal de 21 metros en la finca Marengo, vereda Romita, del municipio de Paipa, en Boyacá.

"Testigos oculares cercanos al lugar del accidente afirmaron que la aeronave impactó el terreno y presentó un rebote hasta quedar en la posición final".

El informe confirmó que no hubo fuego antes del impacto, sin embargo, la colisión provocó el rompimiento de los tanques de combustible, lo que generó una combustión casi inmediata al entrar en contacto con partes calientes de los motores. El incendio se concentró principalmente en la cabina de mando y en la cabina de pasajeros.

"Tras el despegue, la aeronave perdió altura y colisionó contra el terreno, produciéndose fuego post-impacto. Como consecuencia del impacto y del incendio, la aeronave sufrió daños sustanciales y los seis ocupantes presentaron lesiones de connotación fatal".

Los organismos de socorro del municipio fueron alertados minutos después y emplearon agentes extintores para controlar las llamas, sin que fuera posible rescatar sobrevivientes.

También, los investigadores descartaron cualquier rompimiento estructural en vuelo. "La inspección de restos encontró e identificó todas las secciones y componentes de la aeronave en el sitio del accidente".

¿Cuál era el estado de la aeronave en la que viajaba Yeison Jiménez?

Según el informe preliminar del accidente, la aeronave cumplía con los requisitos técnicos para efectuar el vuelo y las condiciones meteorológicas eran visuales, sin presencia de tormentas ni fenómenos severos. Incluso, el día anterior al accidente había completado exitosamente un vuelo de prueba tras recibir mantenimiento en el motor izquierdo.

El documento además indica que el aparato no contaba con registradores de vuelo. "La normatividad aplicable no exigía su instalación".