Salió a la luz el verdadero estado de la avioneta en la que murió Yeison Jiménez y el reporte de su piloto

Se conoció el informe técnico que revela información clave para la investigación del trágico accidente aéreo en el que murió el artista junto a toda la tripulación.

FOTO: Yeison Jiménez - IG

enero 27 de 2026
11:14 p. m.
En las últimas horas se conoció el informe técnico preliminar del fatídico accidente aéreo en el que perdió la vida el cantante de música popular Yeison Jiménez, en compañía de su equipo de trabajo, un primo y su piloto.

La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes entregó un completo informe que detalla cómo quedaron cada una de las partes de la avioneta que explotó tras una “colisión contra el terreno después del despegue”.

Tras la tragedia que enlutó al país, las primeras indagaciones apuntaban al estado de la aeronave y al piloto, sin embargo, el informe entregó información clave que podría darle un giro importante a la investigación, en cuanto a las condiciones en las que estaría operando la avioneta.

¿La avioneta de Yeison Jiménez estaba apta para volar?

De acuerdo con el informe técnico de cada una de las piezas halladas en el lugar del siniestro, la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes determinó que:

La aeronave accidentada tipo Piper 31-325 S/N 318-212005 se encontraba aeronavegable y cumplía los requisitos técnicos para efectuar el vuelo.

El estado técnico del avión reveló que “el último chequeo de vuelo en la aeronave Piper PA 31325 se realizó el 30 de marzo 2025 en el aeródromo SKGY con resultados satisfactorios”.

Asimismo, que “el certificado médico se encontraba válido y vigente sin registro de delimitaciones especiales para el vuelo”.

Lo que se supo sobre el piloto de Yeison Jiménez

El informe técnico revelado 17 días después del fatídico accidente indagó sobre la operatividad del piloto y su documentación para llevar a cabo este tipo de vuelos privados. El reporte indica que:

El piloto al mando, de 38 años, contaba con certificado vigente de piloto privado (licencia extranjera) con habilitaciones para avión monomotor terrestre y avión multimotor terrestre.

Asimismo, disponía de licencias de vuelo colombianas vigentes:

  • Piloto comercial de avión (PCA) emitido el 18 de abril de 2022
  • Piloto privado de avión (PPA) emitida el 15 de mayo de 2022
  • Instructor de vuelo de avión (IVA)emitida el 13 de diciembre de 2025

De acuerdo con la bitácora de vuelo al 25 de octubre de 2025, el piloto acumulado a un total de 1.650:45 horas de vuelo.

“La investigación cuenta con múltiples evidencias aportadas de registros fílmicos que se encuentran en proceso de verificación para determinar si los mismos corresponden a registros del día del suceso”, refiriéndose a los videos en los que aparece el piloto con el celular en la mano, al parecer, a punto de despegar.

