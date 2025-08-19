Procuraduría inspeccionará oficinas de Migración por caso Carlos Ramón González

Noticias RCN conoció en primicia que la Procuraduría General de la Nación hará una visita de inspección a las oficinas de Migración Colombia, esto tras la revelación de este medio sobre el trámite de residencia para Carlos Ramón González.

Tuvimos acceso al auto de 10 páginas en el que se revela que el Ministerio Público no solo inspeccionará las oficinas de Migración, sino también las de la Cancillería con el objetivo de verificar los documentos sobre la fecha de salida del país del exdirector del Dapre.

Lo que dice incluso el auto de apertura de indagación para determinar responsabilidades es que tratarán de buscar explicaciones sobre si la Embajada de Colombia en Nicaragua tiene para su servicio una camioneta.

De ser cierto, ordenará allegar documentos relacionados con el vehículo en el que se habría movilizado Carlos Ramón González en Nicaragua.

El presidente Gustavo Petro publicó en sus redes sociales la solicitud de extradición al gobierno de Nicaragua. En el correo se leen los detalles de la solicitud, fechada del sábado 16 de agosto de 2025:

“La Embajada de Colombia saluda muy atentamente al honorable Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua, con ocasión de hacer entrega de nota de solicitud de extradición.

La Embajada de Colombia en Nicaragua hace entrega de nota urgente y prioritaria con solicitud de extradición del ciudadano colombiano Carlos Ramón González Merchán, quien se encuentra residiendo en Nicaragua y es solicitado por la justicia colombiana para comparecer en proceso judicial”.

Carlos Ramón González, uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro, es hoy prófugo de la justicia y en su contra pesa una orden de captura por su presunta participación en el entramado de corrupción de la UNGRD.

Noticias RCN conoció en exclusiva que el exfuncionario estaría en Nicaragua con residencia legal. Documentos revelados por este medio demuestran que el propio Gobierno Nacional habría facilitado el trámite para la renovación de esa residencia.