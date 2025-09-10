CANAL RCN
Economía

Migración Colombia dará incentivos a quienes se registren en Biomig: así puede obtenerlo

Migración Colombia ofrece incentivos a los viajeros que se registren en Biomig antes del 30 de noviembre. Evite filas y agilice su paso por aeropuertos.

Avianca y Migración dan incentivos por registro Biomig
Foto: Migración Colombia y Freepik

Noticias RCN

octubre 09 de 2025
06:45 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Migración Colombia y la aerolínea Avianca lanzaron una campaña conjunta para promover el uso del sistema Biomig, ofreciendo atractivos incentivos a los viajeros que se enrolen entre el 8 de octubre y el 30 de noviembre de 2025.

Agentes de migración habrían dejado abandonados a dos niños en una carretera de los EE. UU. tras arrestar a sus padres
RELACIONADO

Agentes de migración habrían dejado abandonados a dos niños en una carretera de los EE. UU. tras arrestar a sus padres

Biomig es una solución que permite el ingreso y salida de Colombia en menor tiempo gracias al registro del iris del ojo del usuario. En menos de 30 segundos, el viajero puede evitar largas filas al entrar o salir del país.

Durante este período promocional, los ciudadanos colombianos que se inscriban en los aeropuertos de Bogotá, Medellín o Cartagena recibirán un código promocional equivalente a 25 USD o 5.000 millas LifeMiles, canjeables en futuros vuelos internacionales operados por Avianca.

¿Dónde registrarse y cómo funciona el proceso de inscripción?

Los puntos de registro habilitados para esta campaña son:

Colombia será sede de la XV Cumbre Mundial sobre Migración y Desarrollo
RELACIONADO

Colombia será sede de la XV Cumbre Mundial sobre Migración y Desarrollo

  • En Bogotá: Counter 68 del Aeropuerto Internacional El Dorado.
  • En Medellín: la sede de Migración Colombia Regional Antioquia (Calle 19 # 80A-40), y el área internacional del Aeropuerto José María Córdova.
  • En Cartagena: el filtro de atención de Migración Colombia del Aeropuerto Rafael Núñez.

Para acceder al beneficio, el viajero debe:

Así se vivió el Festival de la Migración 2025: Nuquí, un poema a la vida
RELACIONADO

Así se vivió el Festival de la Migración 2025: Nuquí, un poema a la vida

  • Realizar el enrolamiento en Biomig (registro biométrico del iris) en uno de los puntos indicados.
  • Escanear el código QR disponible en el área de enrolamiento.
  • Completar el formulario que aparece tras escanear.
  • Esperar la validación: el código promocional se enviará al correo registrado en hasta cinco días hábiles, y las millas podrán acreditarse en hasta siete días adicionales si se eligió esa opción.

Según Avianca y Migración Colombia, esta iniciativa refuerza la apuesta por herramientas tecnológicas que agilicen los trámites migratorios y mejoren la experiencia del viajero, reduciendo tiempos y complejidades.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Educación

Los mejores colegios en Bogotá en inglés: el número uno está fuera de la capital, según ranking

Secretaria de Movilidad

Atención, conductores: el documento que será obligatorio para poder hacer la revisión técnico-mecánica

Dólar

El dólar repunta en Colombia: así abrió la jornada de este 9 de octubre

Otras Noticias

Viral

Ryan Castro anunció fiesta con sus fanáticos en Bogotá: ¿qué hacer para asistir?

El cantante antioqueño sorprendió a sus más fieles fanáticos al anunciar el encuentro previo al lanzamiento de su nuevo disco.

Contraloría General de la República

Contralor advierte que falta de inversión tecnológica pone en riesgo la seguridad nacional

De acuerdo con el funcionario, solo el 4,6% del presupuesto del sector se destina a inversión tecnológica.

Enfermedades

Cáncer de vejiga: la razón científica por la que el tabaquismo masculino multiplica el riesgo

Animales

Jaguar herido fue rescatado en un río tras recibir múltiples disparos: video conmovedor

Miguel Ángel Russo

La última petición que hizo Miguel Ángel Russo antes de morir que conmueve al mundo del fútbol