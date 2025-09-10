Migración Colombia dará incentivos a quienes se registren en Biomig: así puede obtenerlo

Migración Colombia y la aerolínea Avianca lanzaron una campaña conjunta para promover el uso del sistema Biomig, ofreciendo atractivos incentivos a los viajeros que se enrolen entre el 8 de octubre y el 30 de noviembre de 2025.

Biomig es una solución que permite el ingreso y salida de Colombia en menor tiempo gracias al registro del iris del ojo del usuario. En menos de 30 segundos, el viajero puede evitar largas filas al entrar o salir del país.

Durante este período promocional, los ciudadanos colombianos que se inscriban en los aeropuertos de Bogotá, Medellín o Cartagena recibirán un código promocional equivalente a 25 USD o 5.000 millas LifeMiles, canjeables en futuros vuelos internacionales operados por Avianca.

¿Dónde registrarse y cómo funciona el proceso de inscripción?

Los puntos de registro habilitados para esta campaña son:

RELACIONADO Colombia será sede de la XV Cumbre Mundial sobre Migración y Desarrollo

En Bogotá: Counter 68 del Aeropuerto Internacional El Dorado.

En Medellín: la sede de Migración Colombia Regional Antioquia (Calle 19 # 80A-40), y el área internacional del Aeropuerto José María Córdova.

En Cartagena: el filtro de atención de Migración Colombia del Aeropuerto Rafael Núñez.

Para acceder al beneficio, el viajero debe:

Realizar el enrolamiento en Biomig (registro biométrico del iris) en uno de los puntos indicados.

Escanear el código QR disponible en el área de enrolamiento.

Completar el formulario que aparece tras escanear.

Esperar la validación: el código promocional se enviará al correo registrado en hasta cinco días hábiles, y las millas podrán acreditarse en hasta siete días adicionales si se eligió esa opción.

Según Avianca y Migración Colombia, esta iniciativa refuerza la apuesta por herramientas tecnológicas que agilicen los trámites migratorios y mejoren la experiencia del viajero, reduciendo tiempos y complejidades.