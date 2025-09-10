Migración Colombia dará incentivos a quienes se registren en Biomig: así puede obtenerlo
Migración Colombia ofrece incentivos a los viajeros que se registren en Biomig antes del 30 de noviembre. Evite filas y agilice su paso por aeropuertos.
Noticias RCN
06:45 a. m.
Migración Colombia y la aerolínea Avianca lanzaron una campaña conjunta para promover el uso del sistema Biomig, ofreciendo atractivos incentivos a los viajeros que se enrolen entre el 8 de octubre y el 30 de noviembre de 2025.
Biomig es una solución que permite el ingreso y salida de Colombia en menor tiempo gracias al registro del iris del ojo del usuario. En menos de 30 segundos, el viajero puede evitar largas filas al entrar o salir del país.
Durante este período promocional, los ciudadanos colombianos que se inscriban en los aeropuertos de Bogotá, Medellín o Cartagena recibirán un código promocional equivalente a 25 USD o 5.000 millas LifeMiles, canjeables en futuros vuelos internacionales operados por Avianca.
¿Dónde registrarse y cómo funciona el proceso de inscripción?
Los puntos de registro habilitados para esta campaña son:
- En Bogotá: Counter 68 del Aeropuerto Internacional El Dorado.
- En Medellín: la sede de Migración Colombia Regional Antioquia (Calle 19 # 80A-40), y el área internacional del Aeropuerto José María Córdova.
- En Cartagena: el filtro de atención de Migración Colombia del Aeropuerto Rafael Núñez.
Para acceder al beneficio, el viajero debe:
- Realizar el enrolamiento en Biomig (registro biométrico del iris) en uno de los puntos indicados.
- Escanear el código QR disponible en el área de enrolamiento.
- Completar el formulario que aparece tras escanear.
- Esperar la validación: el código promocional se enviará al correo registrado en hasta cinco días hábiles, y las millas podrán acreditarse en hasta siete días adicionales si se eligió esa opción.
Según Avianca y Migración Colombia, esta iniciativa refuerza la apuesta por herramientas tecnológicas que agilicen los trámites migratorios y mejoren la experiencia del viajero, reduciendo tiempos y complejidades.