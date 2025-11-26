Uniformado de la Policía en Funza le habría quitado la vida a un perro con arma de fuego

Un lamentable caso de presunto maltrato animal se presentó en el municipio de Funza en donde, según testimonios por parte de la ciudadanía, un uniformado de la Policía le habría disparado a Zeus, un perro de raza pitbull, quien perdió la vida en el lugar de los hechos.

Las impactantes imágenes, difundidas en distintas redes sociales, dejan ver el instante en el que el cuerpo del animal se ve tendido en el suelo, mientras su aparente cuidador lamenta desconsoladamente la acción.

Policía habría disparado en contra de un perro en Funza

Los hechos ocurrieron durante la noche del pasado martes 25 de noviembre, en el sector de Mambo, en Funza, donde ciudadanos reportaron que sobre las 10:30 p.m. un agente de la Policía habría accionado su arma en contra del animal.

Según testimonios de algunos usuarios presentes, el hecho se habría desarrollado, al parecer, después de una discusión entre uniformados y ciudadanos que generaron los ladridos de Zeus, quien, minutos después, habría sido impactado, presuntamente, por el arma de fuego de uno de los agentes.

A raíz de la amplia viralización de las imágenes que dejan ver al perro en el suelo, animalistas, proteccionistas y defensores por los derechos de los animales ya han exigido, a las autoridades, la celeridad en dicho caso para esclarecer los hechos y dar con el presunto responsable de la muerte del perro.

“Necesitamos que la Alcaldía le dé prioridad a este caso ya que si este uniformado es culpable tiene que ser fuertemente sancionado… hay una familia sufriendo por la pérdida de su peludo”, expresó Andrés Preciado, activista por la defensa y derechos de los animales en el país.

¿Qué pasará con el presunto responsable del hecho?

Según Alegato Juristas, la primera red nacional de abogados y líderes animalistas en el país, actualmente se adelantan las primeras actuaciones jurídicas y técnicas para solicitar la identificación de la patrulla y los uniformados que estuvieron presentes en el lugar de los hechos.

Así mismo, Alegato informó que se encuentra en curso la necropsia legal del cuerpo de Zeus como prueba científica para el proceso penal y se impulsará la denuncia formal ante la Fiscalía por el presunto delito de maltrato animal agravado.