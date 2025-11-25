Bogotá crea la mesa distrital para prevenir el atropellamiento de más animales en las vías

La capital se ha visto impactada por una creciente problemática en la que son cientos de animales los que pierden la vida en las vías a raíz, en la gran mayoría de los casos, por los excesos de velocidad y la falta de empatía hacia estos seres.

Aunque proteccionistas y defensores de los animales han hecho una importante cantidad de plantones, en algunas de las principales vías de la capital en donde se presentan los siniestros, cifras oficiales siguen reportando el fallecimiento de estas mascotas por atropellamiento.

Mesa distrital para prevenir el atropellamiento de animales

Según el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, el 64% de las emergencias veterinarias que atendieron entre 2019 y 2025 corresponden a atropellamientos, situación preocupante ya que estos siniestros afectaron de forma grave o pusieron fin a la vida de 4.585 animales.

La contundencia de sus heridas finalizaron en la muerte de estos en más de la mitad de los casos por lo que se identificó una afectación aproximada de 2.600 animales.

Ante esta problemática, el alcalde Carlos Fernando Galán decidió conformar la Mesa Distrital de Prevención de Atropellamientos de Animales que tiene como objetivo prevenir la muerte de estos seres sintientes a partir de una agencia interinstitucional de prevención y participación ciudadana.

Según el comunicado oficial de la institución, la mesa estará integrada por el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, las Secretarías de Movilidad, Gobierno, Salud y Ambiente, la Policía de Tránsito, Transmilenio, la Terminal de Transportes y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal IDPYBA.

“Desde las competencias de cada entidad y de la de la mano de la ciudadanía podremos generar entornos seguros de prevención de accidentalidad y mortalidad avanzando hacia una ciudad más segura para nuestros animales. Es hora de bajar la velocidad y tomar conciencia: la seguridad y la vida de los animales está en nuestras manos”, explicó el alcalde.

¿Cómo denunciar el atropellamiento de una mascota en Bogotá?

En caso de identificarse que el hecho fue causado intencionalmente, se debe hacer una denuncia formal ante la Fiscalía. Para esto se deben recopilar la mayor cantidad de pruebas del incidente como fotografías, videos, los datos del vehículo, las placas, color del carro, modelo y, en caso de ser posible, la hora del suceso.

Cuando la mascota sea un animal en condición de calle y sobreviva al suceso se debe comunicar a la línea 123, que a su vez comunicará al IDPYBA para prestarle atención al peludo herido.

Cabe recalcar que la ley 2455 del 2025 establece que aquel que ocasione la muerte a un animal incurrirá en pena de prisión de 32 a 56 meses, inhabilidad especial de 2 a 5 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales y multa de 30 a 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Así mismo, una de las circunstancias de agravación punitiva, que aumentan de la mitad a tres cuartas partes, se da cuando la conducta se perpetre en vía o sitio público.